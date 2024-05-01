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AI數位金融顯學 新加坡駐台代表：台星合作潛力增

中央社／ 台北1日電

AI、數位金融領域受重視，新加坡駐台代表葉偉傑接受中央社專訪表示，台星產業合作潛力增加，「科技不斷變化，相關發展也必須不斷往前走」，且去年新加坡民眾來台觀光達46萬人次，成為唯一到台灣人數超過疫情前的國家，雙邊人民、產業互動可望更加緊密。

葉偉傑於1991年獲頒新加坡政府獎學金後，前往英國就讀倫敦政治經濟學院（London School ofEconomics）並取得經濟學（榮譽）理學學士學位，也曾獲美國傅爾布萊特（Fulbright）獎學金，於美國史丹佛大學（Stanford University）取得國際政策研究碩士學位。熟悉政經變局、擁有數十年的外交工作經歷，葉偉傑於2020年派抵台灣擔任駐台代表。

今年是台星經濟夥伴協定（ASTEP）啟動的10週年，葉偉傑表示，對於有著頻繁經貿往來的台星關係而言，10年是個重要的里程碑，雙邊貿易總額不僅顯著成長，也讓產業與產業、人民與人民互動更為密切。

葉偉傑指出，過去10年內，不論是農產品或電子產業，台星雙向貿易與投資取得大幅度進展，也是深化雙方交流、創造成果的最佳例證。

他表示，ASTEP強化台星經貿關係，有助提升產業未來進一步合作，是雙邊經濟互動的重要基石。

近年新加坡積極投入科技產業的發展，而台灣半導體業是全球龍頭，日前新加坡國立大學EMBA也來台辦論壇，雙邊互動頻繁。葉偉傑表示，外界大多認為新加坡產業以服務業、金融業為主，但製造業也是國家產業政策的重點項目，同時試著提高附加價值。

葉偉傑說，在半導體先進製程領域，台灣掌握優勢，新加坡則希望將經貿場域、招商措施做到最好，包含居住環境、國際學校等，讓投資者判斷「在哪個地方生產，總體來說發展比較好」。

他說，外界認為金融服務行業從香港往新加坡移轉，事實上新加坡並未刻意這麼做，而是提高自身能提供的投資及經濟環境條件，讓投資者自然地做決定。

談到台星各領域交流，葉偉傑舉例，以旅客人數來看，去年新加坡民眾來台觀光達46萬人次，成為唯一到台灣人數超過疫情前的國家，而台灣赴新加坡的旅客人數也已恢復至疫情前8成，雙邊互動可望更加頻繁。

儘管台海局勢變化多，葉偉傑說，雙邊投資關係依然緊密，例如星展銀行（台灣）先前整併花旗消金業務躍升台灣最大外商銀行，長期來看經貿往來互動持續深化，近年台灣農產品外銷至新加坡的貿易額度也持續成長。

近年AI人工智慧、數位金融等領域的發展受到重視，而內定行政院長卓榮泰說未來內閣是「行動創新的AI內閣」。葉偉傑說，台星產業合作潛力增加，「科技不斷變化，相關發展也必須不斷往前走」。

至於綠能轉型可望帶動產業改革，台灣有2050淨零碳排目標，新加坡有2030綠色計畫，葉偉傑表示，這是相對較新的領域，每個國家有其國情布局策略，新加坡是城市國家，受到氣候變遷影響大，台星可嘗試在綠能轉型上尋找交流與合作機會。

新加坡 疫情

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