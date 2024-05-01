NCC通過亞洲衛星電視變更董事長 由董事黃東烈擔任

國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過亞洲衛星電視申請變更董事長及執照換發案。同意由董事黃東烈擔任董事長，並以附附款方式同意換照。

今年2月，亞衛原本申請由董事范瑞穎擔任董事長，但NCC以范瑞穎是中嘉數位董事，涉及廣電產業之水平及垂直整合，范瑞穎任亞衛公司董事、董事長職務，范瑞穎將可實質參與「東森新聞台」、「東森財經新聞台」、「寰宇新聞台」、「寰宇新聞台灣台」及「寰宇財經台」計5個衛廣新聞/財經新聞頻道及國內12個有線廣播電視系統經營者之經營，因此駁回此部分申請。

另NCC先前已通過亞衛變更董事為禾豐傳媒投資股份有限公司指派代表人黃東烈、祝藝、陳建甫、林輝煌、申請變更監察人為沈承豐、申請變更總經理為周欣怡。

因先前盛傳亞衛股東涉及借名及代持情事，但公司否認，NCC先前也提出附附款，包括本屆董事任期內，該公司應於每年股東常會開會前十五日內提供股東名簿予NCC，並向該會說明該公司股份之實質受益人，該公司如未履行，或有具體事證顯示該公司上層股東涉有代持或借名情事，依行政程序法第123條第2款規定，得廢止原處分。

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