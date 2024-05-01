三立入股中嘉傳私募基金接手 NCC：5月底前須獲許可

三立上層股東持有中嘉上層榮盛公司股權，踩到過去負擔紅線，市場傳出私募基金有意買榮盛股權。NCC今天表示，未特別限制買家身分與人數，但要求股權的買家名單要在5月底前經NCC許可，若買家牽涉外資，也須符合有廣法規範。

三立上層股東入股中嘉上層榮盛公司股權，NCC今年1月底開罰中嘉旗下12家系統共新台幣1440萬元，並要求中嘉上層的泓順公司今年5月底找好買家、8月底完成股權出清。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，市場傳出私募基金欲接手榮盛公司股權，媒體關注私募基金難掌握最後實質受益人，以及NCC是否會同意外資作為買家等。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，先前要求中嘉上層泓順公司要在5月底前提出買家名單，並經NCC同意，目前名單尚未報到NCC。NCC並未特別限制買家身分與資格，但無論買家是本國自然人或法人，還是外國私募基金等，都要經NCC同意。

NCC官員說明，股權的買家資格主要考量條件包含是否牽涉黨政軍條款，以及是否違反中嘉2018年相關附加附款內容，此外，若牽涉外資，除了需經過經濟部投資審議司審議，也須符合有線廣播電視法第9條規範，即外國人直接及間接持有系統的股份應低於60%，外國人直接持有者以法人為限，合計應低於系統已發行股份的20%。