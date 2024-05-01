快訊

嚇人！平均每2人就有1人出現「這狀況」 專家：恐成台灣肝癌新主因

法官朝女書記官胸部猛吸喊「再5分鐘就好」 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

三立入股中嘉傳私募基金接手 NCC：5月底前須獲許可

中央社／ 台北1日電

三立上層股東持有中嘉上層榮盛公司股權，踩到過去負擔紅線，市場傳出私募基金有意買榮盛股權。NCC今天表示，未特別限制買家身分與人數，但要求股權的買家名單要在5月底前經NCC許可，若買家牽涉外資，也須符合有廣法規範。

三立上層股東入股中嘉上層榮盛公司股權，NCC今年1月底開罰中嘉旗下12家系統共新台幣1440萬元，並要求中嘉上層的泓順公司今年5月底找好買家、8月底完成股權出清。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，市場傳出私募基金欲接手榮盛公司股權，媒體關注私募基金難掌握最後實質受益人，以及NCC是否會同意外資作為買家等。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，先前要求中嘉上層泓順公司要在5月底前提出買家名單，並經NCC同意，目前名單尚未報到NCC。NCC並未特別限制買家身分與資格，但無論買家是本國自然人或法人，還是外國私募基金等，都要經NCC同意。

NCC官員說明，股權的買家資格主要考量條件包含是否牽涉黨政軍條款，以及是否違反中嘉2018年相關附加附款內容，此外，若牽涉外資，除了需經過經濟部投資審議司審議，也須符合有線廣播電視法第9條規範，即外國人直接及間接持有系統的股份應低於60%，外國人直接持有者以法人為限，合計應低於系統已發行股份的20%。

NCC 中嘉 私募基金

延伸閱讀

NCC新委員名單出爐 陳耀祥認為這四人專業、強調自己不延任

影／媒體大亨介入NCC主委人選？陳耀祥：看報導才知道

陳耀祥今立院備詢場面火爆 黃國昌：陳把NCC拉起來跟立法院對幹

NCC新主委 翁柏宗出線

相關新聞

勞動基金3月大賺2422.1億元 勞保、新制勞退Q1收益破8%

勞動部勞動基金運用局今公布最新基金運用績效。截至今年3月底，勞動基金規模為6兆4195億元，收益數4949.6億、收益率...

卸任在即仍未完成勞保年金改革 許銘春坦言任務艱鉅

根據最新勞保精算報告顯示，去年底勞保基金精算負債高達13兆465億元，比上一年度12兆3240億元再增7225億元，財務...

首季經濟成長超預期 全年呢？朱澤民：不能說很樂觀、下任主計長會抓狂

主計總處日前上修2024年第1季實質經濟成長率概估數為6.51％，較2月預測數增加0.59個百分點，可望帶動全年經濟成長...

提修法廢一例一休落實周休二日 藍委：工時過長是恥辱

今為勞動節，國民黨立委黃健豪、王育敏、林沛祥等舉行記者會，表態推動修法勞基法，廢除一例一休，全面落實周休二日。王育敏指出...

薪資占 GDP 比重愈來愈低 朱澤民：各國都有這樣趨勢

主計總處主計長朱澤民1日表示，GDP逐年攀升但受僱人員報酬占比卻下降，世界各國都有這樣的趨勢，主要是因為隨著經濟發展，資...

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

五一勞動節，新制勞退基金大賺錢，截至今年第1季，新制勞退基金大賺3,331.1億元，收益率8.22％，以目前新制勞退1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。