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主計總處、IMF上調台灣經濟成長預測…「國內景氣轉好 復甦力道和緩」

聯合報／ 記者葉卉軒、編譯劉忠勇／綜合報導

主計總處和國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天雙雙上調台灣今年的經濟成長率預測值，ＩＭＦ預測值為百分之三點一，主計總處則是百分之三點五七。主計總處官員說，外需動能已漸恢復，內需則穩健成長，但受到全球景氣仍有許多不確定風險，且全球終端需求恢復不如預期，「國內景氣已慢慢轉好，但復甦力道和緩」。

ＩＭＦ昨天公布亞太經濟展望報告全文，ＩＭＦ亞太部門主管斯里尼瓦桑指出，「全球通膨趨緩（disinflation）和央行降息的前景，使經濟更有可能實現軟著陸，近期展望的風險大致處於平衡」。ＩＭＦ表示，若干風險仍在，最主要風險之一是中國大陸房地產業長期低迷，需求將受到壓抑，通縮也會延續，其他考驗包括日益擴大的財政赤字以及美中貿易關係的風險。

ＩＭＦ將台灣今年經濟成長率預估調升至百分之三點一，高於香港的百分之二點九、南韓的百分之二點三以及新加坡的百分之二點一。不過，台灣明年成長率預估則被調降○點一個百分點至百分之二點七，與香港相同，高於韓、星的百分之二點三。

此外，由於出口優於預期、民間消費動能還不錯，加上去年第一季ＧＤＰ（國內生產毛額）增幅為負百分之三點四九的低基期因素影響，主計總處昨公布第一季ＧＤＰ成長率概估值百分之六點五一，為近十一季新高。主計總處指出，若第二、三、四季成長率維持不變，再帶入第一季最新概估結果，全年經濟成長率將上調為百分之三點五七，較前次預測增○點一四個百分點。

主計總處綜合統計處簡任視察王翠華指出，以今年第一季出口表現來看，資通及視聽產品成長一點二倍，其他產品多數還是負成長；但以三月數據來看，基本金屬、機械、化學品等傳產貨品出口年增率已經轉正，顯見傳產景氣正慢慢爬升。除了出口優於預期，概估民間消費第一季成長百分之四點一四，不過，民間消費成長的主要貢獻來自國人赴國外旅遊的海外消費，對國內經濟成長貢獻不多。

目前國人國外消費已回到疫情前百分之八十五的水準，加上第一季有寒假和春節因素，使得國人出國人數持續增加，但國人在國內消費在第一季仍成長百分之一點三，顯示國內消費動能還不錯；但第一季民間消費成長，主要是國人在國外消費優於預期，成長高達百分之九十三點九七。

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