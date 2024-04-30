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產創10之1擬新增AI淨零 經部草案拚9月送立院審議

中央社／ 台北30日電

產創條例第10條之1廠商投資抵減租稅優惠今年底落日，經濟部盼延長落日至2029年。產業發展署長連錦漳表示，規劃新增淨零和AI應用等項目，後續將與財政部討論支出上限是否提高，盼9月將草案送至立法院審議。

產發署將產創條例第10條之1修訂列為年度重點工作，近期已與財政部展開初步討論。連錦漳今天出席「iPAS淨零碳規劃管理師」能力鑑定推動記者會受訪表示，除了保留購置智慧機械、5G、資安等全新硬體、軟體、技術或技術服務的投資抵減，也會新增淨零和AI（人工智慧）應用等項目，加速廠商淨零和數位轉型腳步。

AI應用方面，連錦漳說明，以往智慧機械的項目包括AI，但隨著科技發展，許多系統、軟體性的AI應用未必與硬體結合，且AI訓練需要強大算力，接近AI應用的大型工業電腦一部要價上百萬元，此次修訂會獨立將AI項目拉出來，以促進產業AI應用多元發展。

至於產創條例第10條之1現行規定，當年度抵減率5%或分3年抵減率3%，支出金額合計達新台幣100萬元以上、10億元以下，由於業者盼能提高支出上限，連錦漳提到，須與財政部討論支出上限是否提高。

經濟部指出，目前已完成業者意見蒐集，後續將就新增項目、支出上限等細節與財政部磋商，根據經濟部規劃，產創條例第10條之1將延長至2029年底，與產創條例第10條之2期限一致，盼9月能將草案送至立法院審議。

AI 智慧機械 財政部

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