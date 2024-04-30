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出口復甦有感！主計總處上修第1季GDP飆升至6.51%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計總處30日公布2024年第1季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於第1季出口表現明顯優於預期，亦受去年低基期因素影響，今年第1季GDP概估為6.51%，為近11季新高，較2月預測數5.92%，增加0.59個百分點。記者余承翰／攝影
行政院主計總處30日公布2024年第1季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於第1季出口表現明顯優於預期，亦受去年低基期因素影響，今年第1季GDP概估為6.51%，為近11季新高，較2月預測數5.92%，增加0.59個百分點。記者余承翰／攝影

行政院主計總處30日公布2024年第1季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於第1季出口表現明顯優於預期，亦受去年低基期因素影響，今年第1季GDP概估為6.51%，為近11季新高，較2月預測數5.92%，增加0.59個百分點。

主計總處表示，在第1季經濟成長率上修至6.51%的情況下，連帶推升今年GDP站上3.57%，較2月預測數3.43%，增加0.14個百分點。

GDP

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