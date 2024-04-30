青年搶進綠領 環境部開淨零專班、年輕面孔占6成

環境部國家環境研究院舉辦為期二天的「淨零排放基礎增能班」，國環院院長劉宗勇30日表示，該增能班共於全國開辦6期，北中南三區開放報名僅二天就額滿，其中綠領青年占六成，未來將視外界的需求研議增加開班，以協助綠領青年職涯發展。

劉宗勇開訓致詞時指出，「淨零排放基礎增能班」為今年系列淨零人才培訓計畫五大主題之一，近期將陸續開辦其他課程，下個主題「ESG報告書訓練增能班」已自4月25日開放報名，預計5月27日起於各地陸續開班。

淨零人才培訓計畫的另外三大主題內容包括「溫室氣體盤查」、「碳足跡查證」、「自願減量專案」等最新的政策及議題，這些都是國內企業刊登職缺描述的關鍵技能。

劉宗勇強調，隨綠能觀念盛行，外界普遍認為「綠領人才」是未來炙手可熱的趨勢。依據104人力銀行資料，綠領相關工作機會數，平均每月有6千個。為協助學員尋找相關就業管道，國環院網站特別提供「環保專責人員交流園地」平台，學員可以經由「工作媒合」欄，就能在國內主要人力媒合網站中，搜尋到與綠領相關的職缺資訊。

國環院表示，訓練班收費標準為每日1,000元，課程費用視班期日數而定，5日訓練班者即收費5,000元。參與訓練並通過測驗的學員，由國環院發給結業證明。不過為鼓勵大專院校在學青年（限18歲至35歲間）參訓，報名時出示有效學生證且測驗通過者，得免課程費用，但須繳納保證金1,000元，完成訓練並測驗及格者全額退還。

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