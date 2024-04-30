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中火擬增機組 引反彈

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲黃寅洪敬浤賴昭穎／連線報導
台電表示，規畫「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，設置四部總裝置容量550萬瓩以下之高效率新燃氣複循環機組，空汙排放將可再進一步減量。圖為台中火力發電廠。本報資料照片
台電表示，規畫「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，設置四部總裝置容量550萬瓩以下之高效率新燃氣複循環機組，空汙排放將可再進一步減量。圖為台中火力發電廠。本報資料照片

中火力發電廠現有十部燃煤機組，二部燃氣機組興建中，台電將再規畫燃氣二期計畫，再新建四部燃氣機組、四部地上型天然氣儲槽，引爆民眾不滿。台中市長盧秀燕昨說，中火已是全國最大電廠，要再新增機組「稍微多了點」，國家電力不夠「不能只押在台中」，若要「增氣」一定要「減煤」。

台電昨在龍井辦說明會，國民黨中市議員到場拉布條抗議，反對設置天然氣儲槽。藍營議員說，連同現有、興建、規畫中儲槽已有十三座，再新增四座，「一旦爆炸宛如九十六顆原子彈威力」，將反對到底。綠營議員則表示，以氣換煤地方多願意支持。

對於安全疑慮，台電表示，液化天然氣是極低溫液體，且天然氣比空氣輕，萬一洩漏會向上飄散，不易達到爆炸濃度；且台電規畫採用的新式儲槽符合國際安全標準，也是目前儲槽主流，國際上從未發生過爆炸事故。

台電中火正興建二部燃氣機組，並進一步規畫再新建四座燃氣機組，總裝置容量為五五○萬瓩，相當於中火目前十部燃煤機組。依台電期程，二○三四年七月，四部都上線後，再拆除二部燃煤機組，剩餘六部燃煤機組轉為緊急備用，成為「六氣六煤」的火力發電廠。

盧秀燕昨受訪表示，中火已是全國最大電廠，不管燃煤或燃氣都是火力發電，燒天然氣比煤電好一點，但都會造成空氣汙染。她說，中火用最汙染的火力發電，先前新增「二氣」拆除「二煤」，還可以接受同意，若要再新增四部燃氣，一定要適度減煤，希望台電清楚向民眾、中市府溝通。

台中市環保局長陳宏益表示，中火新增燃氣機組環評由中央審理，中市府會在環評程序中，堅持中火總碳排量、總汙染排放量不能增加。另外，台電曾強調發電不要過度集中，以免造成全台大停電，未來中火將成為「六氣六煤」的龐大發電廠，與台電政策背道而馳，將在環評中強力主張。

台電說，北中南地區皆積極推動增氣減煤，供電情況也已努力改善，要讓台電能發電，國家才會有電，台電將持續與地方溝通說明、化解疑慮。台電副總經理郭天合表示，中火十部燃煤機組，僅能供應台中九成電力，新增機組有其必要性。

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