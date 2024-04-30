學者痛心 家庭財富分配不均惡化
主計總處昨（29）日公布「家庭財富分配統計」前20%的家庭平均財富與後20%相比，差距近67倍，學者表示，近幾年的所得分配已經可以看出惡化趨勢，因此對於財富分配差距大，「不意外，但感到很痛心」。
政大財稅系教授兼系主任陳國樑表示，近幾年學者專家都一直不斷提醒政府所得分配日益惡化，但政府卻沒有更有效的做法，讓富者更富，貧者更貧，也許下次公布統計時，差距就到100倍。陳國樑也說，在AI世代下，財富分配不均的狀況可能會更為嚴重，因此政府可強化財富分配不均的保險，也就是租稅機制，例如所得稅徵收可增加一個級距，遺產稅、贈與稅也可做修正，政府應好好思考這個方向。
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