學者痛心 家庭財富分配不均惡化

經濟日報／ 記者林海／台北報導

主計總處昨（29）日公布「家庭財富分配統計」前20%的家庭平均財富與後20%相比，差距近67倍，學者表示，近幾年的所得分配已經可以看出惡化趨勢，因此對於財富分配差距大，「不意外，但感到很痛心」。

政大財稅系教授兼系主任陳國樑表示，近幾年學者專家都一直不斷提醒政府所得分配日益惡化，但政府卻沒有更有效的做法，讓富者更富，貧者更貧，也許下次公布統計時，差距就到100倍。陳國樑也說，在AI世代下，財富分配不均的狀況可能會更為嚴重，因此政府可強化財富分配不均的保險，也就是租稅機制，例如所得稅徵收可增加一個級距，遺產稅贈與稅也可做修正，政府應好好思考這個方向。

所得稅 贈與稅 遺產稅

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