國內外碳權抵扣 最高15%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部昨（29）日公布碳權扣減碳費規定。企業以國內碳權扣減，可加成1.2倍，但扣除上限不得超過收費排放量的10%；國外碳權抵扣上限則為5%，且僅非高碳洩漏風險事業才可適用。

也就是說，包括半導體電子零組件、面板等非高碳洩漏風險事業，國內外碳權抵扣合計最高可達排放量的15%，但鋼鐵、水泥等高碳洩漏風險事業僅可扣抵10%。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，碳費徵收對象若執行包括能效提升、能源替換、碳匯等自主減量計畫可適用優惠費率，國內抵換專案、自願減量專案取得碳權，皆可以加成1.2倍來扣除排放量，最高可扣除至10%。

舉例來說，半導體大廠以造林與植林碳匯專案活動取得10公噸的碳權，在計算碳費時可以扣抵12公噸的排放量；或該廠年排放量為200萬公噸，則可以運用各種確證的國內減量專案最多抵減掉20萬公噸。

針對非高碳洩漏風險事業，還有另外兩種碳權扣除排放量的減量方式，包括可使用先期專案減量額度來扣除2024、2025年的排放量，但扣減比率大幅縮小為0.3。也就是10噸的先期專案碳權只能抵3噸排放量；另一種則是經中央主管機關認可的國外碳權，扣除上限不得超過事業收費排放量5%。

半導體 電子零組件

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