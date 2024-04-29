2022年國富毛額年增26.18兆元 平均每人淨值688萬元

主計總處29日發布2022年底國富毛額310.61兆元，較2021年底增加26.18兆元或9.20%，國富淨額為247.14兆元，增加21.72兆元或9.63%。主因新興科技應用及綠能投資擴展，帶動房屋及營建工程增加。各部門中，家庭部門平均每人淨值688萬元、年增19萬元或2.84%，以房地產及存款增值較多。

「國富統計」為一國各經濟部門擁有的資產總值，包括家庭、非營利團體、企業及政府等部門。主計總處官員表示，近幾年國富累積明顯，主要是產業投資顯著成長，帶動房屋、廠辦、機械設備等增加。

主計總處表示，觀察近五年國富毛額中各類資產結構比，金融性資產淨值自2019年起呈遞減，但2022年底因受股價下跌致外資持有股權市值降低，整體金融性負債減少，使得「金融性資產淨值」比重由14.81%增至17.40%。

另，因企業持續投入房屋及營建工程，致2021年底結構比增至22.49%，惟2022年底因金融性資產淨值大幅增加而略降至22.28%。至近五年土地結構比，則自43.58%減至40.18%，計減3.40個百分點。

至於在「非金融性資產毛額」方面，主計總處指出，2022年底國富毛額資產結構中，非金融性資產毛額256.57兆元或占82.60%，較上年85.19%微降，其中生產性資產毛額130.97兆元或占42.17%，受惠於新興科技應用及綠能投資擴展，較上年底增加9.47兆元或7.79%，並以房屋及營建工程增5.25兆元最為顯著，至於非生產性資產毛額125.60兆元或占40.44%，亦增4.79兆元或3.96%。

而非金融性資產的「生產性資產」占比42.17%，超過「非生產性資產」的40.44%，則已連續二年超車。

各部門中，家庭部門淨值159.08兆元、占64.37%；若將土地按市價重評價，家庭部門淨值160.02兆元，其中房地產51.39兆元、占32.11%，人壽保險準備及退休基金準備35.88兆元、占22.42%，有價證券26.09兆元、占16.3%；另家庭部門負債20.68兆元，其中貸款為20.08兆元。

2022年底家庭部門平均每人淨值688萬元、年增19萬元或2.84%，主因房地產增值，加上升息致存款增加，但股價下跌致有價證券減少；平均每人國內金融性負債89萬元、年增5萬元或5.79%。

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