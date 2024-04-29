平均家庭財富1638萬中位數894萬 官員：財富分配不均

主計總處今天公布最新家庭財富分配統計，110年底平均每家庭財富為新台幣1638萬元，但中位數僅894萬元，官員表示，兩者差距大意味著財富分配不均，不過強調經濟高度自由發展地區會出現的必然現象，世界各國都是如此。

主計總處國勢普查處處長潘寧馨表示，觀察家庭財富分配，首選還是看財富吉尼係數（數值愈低愈好，意即財富分配均勻），因為涵蓋所有家庭，能夠完整呈現全貌。而110年底台灣家庭財富吉尼係數為0.606，低於澳洲的0.611、英國0.620、日本0.678、法國0.676及德國0.727。

潘寧馨說明，家庭財富差距隨著時間擴大，是經濟高度自由發展地區會出現的必然現象，世界各國都是如此，因為當經濟自由發展，理財管道、投資方式、資產配置都有非常多選擇，就會造成差距。

舉例來說，南部的社會新鮮人畢業後，選擇留在南部或是北漂，選擇不同、未來財富累積程度一定不同。留在南部買房，居住空間舒服，維持一定生活品質，而在台北辛苦打拼買房，坪數較小房價貴，生活較辛苦；雖然生活感受不同，但以財富來看，後者勢必較高，因為北部房價高於南部。

潘寧馨接著表示，家庭財富中位數894萬元，意即有半數家庭未達此水準，民眾對於台灣財富分配結果可能不盡滿意，但也必須留意，財富是累積的概念，年齡、戶量是家庭資產淨值的重要關鍵，也就是說，年輕人累積的財富不如年長者，單身者的1人家庭，財富比不上結婚的雙薪家庭，都是很自然的現象。

主計總處對於家庭財富的定義包含土地、房屋、汽車、股票等，並以資產減掉負債，也就是淨值的方式呈現。

潘寧馨也點出台灣家庭財富的獨特現象，由於台灣人喜歡儲蓄，因此台灣負財富家庭比率很低；相較之下，美國、日本第1十分位數組幾乎都是負財富家庭。

媒體關注，家庭財富分配統計睽違30年才發布，下一次發布時間是何時，潘寧馨表示，這次統計出爐，歷經千辛萬苦，因為財富分配統計背後的個資成分非常高；主計總處會努力，但無法給予明確時間，只能說下一次發布不會像這次等這麼久，希望10年內就能發布。

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