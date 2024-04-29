國發會審議通過新一期公運計畫 經費200億元
國發會今天審議通過交通部新一期的「公路公共運輸永續及交通平權計畫」草案，中央預計114年到117年投入總經費達新台幣200億元，提供營運虧損補貼，盼改善業者經營體質，提供民眾更優質的公共運輸服務。
國發會今天召開委員會議，審議通過交通部函陳「公路公共運輸永續及交通平權計畫」草案，計畫期間為114年到117年，全案將報行政院核定。除了中央經費200億元外，地方也需負擔自籌經費172.8億元。
國發會副主委高仙桂表示，這項計畫源自台灣在民國99年起開始辦理公路公共運輸計畫，每4年提出新一期的中程施政計畫，這期計畫將在今年底屆期，交通部因此提出新的4年計畫。
高仙桂表示，計畫主要針對疫情後運量恢復緩慢，加上行政院目前推動的淨零碳排、數位轉型政策等，計畫包含4大主軸，包括公共運輸復原與健全、人本與交通平權、智慧公共運輸與數位管理、推廣低碳與綠色運輸等。
交通部運輸研究所所長林繼國表示，因疫情衝擊，112年底國內公車運量較108年疫情前仍衰退23%，因此提出新一期計畫，協助公車業者加速改善經營體質，並透過智慧公共運輸與數位管理，提升全國公車無障礙車輛占比，有助於提升公路公共運輸使用率等。
中央200億元經費中，主要項目包含營運虧損補貼78.8億元，分別針對公路客運、市區客運來做補助，且因相關成本提高，也有針對運價票差進行補貼，投入經費約32億元。
至於新一期計畫的重點，林繼國指出，新的做法像是針對地方與公路客運規劃轉運站時，要求地方政府要一起提出轉運站周邊都市計畫構想，串聯周邊商業服務，使轉運站成為當地生活中心，再來，轉運站也要求布設充電樁，以因應未來政策。此外，偏鄉地區幸福巴士推動部分，也鼓勵客貨共載增加營收等。
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