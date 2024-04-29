樂見對岸開放觀光 陳揆：雙方應盡快恢復健康有序交流

對於中國大陸開放福建居民到馬祖旅遊，行政院長陳建仁29日指出，此次中國大陸雖然開放，但幅度並不符合我們原先預期，實際上我方早已做好開放兩岸交流的相關準備，呼籲雙方應該要盡快地回到原來的平台，做良好的溝通跟交流，他認為雙方都有責任來促使雙方的這一個健康有序的交流。

陳建仁今日出席113年紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚典禮時，對於兩岸觀光開放議題回應。他說，政府一向支持兩岸健康有序的交流，我方也一再地呼籲，兩岸之間應該要有這個對等、尊重，然後不設立任何政治前提下，來不斷地釋出善意，然後累積彼此之間的互相了解。

陳建仁說，實際上，在前一段時間，我國也不斷地跟中國大陸呼籲，但是發現中國大陸仍然以這一個不理性的政策來做回應，而且來阻撓我們雙方的交流和貿易，實在是相當地令人遺憾。

對於中國大陸這次的宣布，陳建仁說，雖然陸方開放的幅度或者是內容，並不符合我們預先的期待，但是仍然很樂見，對於台灣的呼籲，有進一步這樣的一個回應，他相信這是一個好的開始。事實上我方早就已經準備好了相關的回應，希望能夠使得兩岸之間有更好的交流，所以已請陸委會，還有交通部要積極地來釐清各項內容，盡快地能夠來持續執行雙方的交流。

同時，陳建仁也再次呼籲，兩岸應該要盡快地回到原來的這個平台，做良好的溝通跟交流，他認為雙方都有責任來促使雙方的這一個健康有序的交流。

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