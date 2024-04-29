國發會前3月公建執行金額1479億元 創歷年新高

國發會今天報告民國113年整體公共建設計畫執行情形，截至3月底經費執行新台幣1479億元，寫下歷史新高，經費達成率18.84%。國發會主委龔明鑫提醒，各部會要提升計畫補助管理效能，強化公共建設工安與耐震韌性。

國發會今天舉行第120次委員會議，針對整體公共建設計畫截至3月底的執行情形提出報告。

國發會副主委高仙桂表示，今年整體公共建設經費規模為7851億元，截至今年3月底，經費執行規模為1479億元，創下歷史新高，經費達成率為18.84%，較去年同期增加。

高仙桂轉述龔明鑫在會議中提出的3點指示。龔明鑫表示，一是針對補助型計畫，已請相關部會及早完成案件申請與核定作業，以利地方政府編列配合款及辦理施工前置作業；另外，補助案如果有困難無法執行，應適時啟動退場及備案機制，加速提升經費支用效率。

龔明鑫說，二是多項重大公共建設計畫，已排定在今年完成工程招標作業，請各部會如期決標簽約，避免影響工程開工時點。

龔明鑫指出，三是近期花蓮地震頻傳，行政院長陳建仁已責成各機關務必注意其轄管機關建物結構安全，並建立完整通報機制。

龔明鑫表示，請各部會確實督導所屬就地震後的公共工程結構、施工機具與安全設備等，並參考行政院公共工程委員會所訂頒的「公共工程遭受地震後，各機關檢查公共工程設施應注意事項」，並落實辦理。

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