網傳公務機關IP攻擊立委 數位部清查為中部地方政府
網傳有匿名用戶透過政府IP發文質疑立委房貸超貸，數位部今天表示，經初步清查，確認IP屬於政府網際服務網（GSN）配發給中部某地方政府使用，非國發會或其他中央政府機關使用，正持續清查詳細情形。
數位部今天發布新聞稿，政府機關上網使用的IP都由政府網際服務網配發，GSN前由國發會營運，因此所配發的IP都統一以該會名稱對外揭露。
數位部成立並接手維運後，已將前述配發的政府機關IP外顯中文名稱改為「政府網際服務網配發」，英文名稱為GSN-NET，任何人都可透過whois網站（https://www.whois.com/）查詢IP配發單位。民眾在PTT指稱某政府機關IP來源為國發會IP一事，應為PTT平台未更新政府機關IP配發單位所致。
數位部強調，政府機關IP僅供公務使用，更不得從事不符公益的行為。行政院人事行政總處也已通函要求公務員於上班時間應盡職負責，不得從事與公務無關的行為，公務人員皆應遵循上述規範。
數位部初步清查IP配發給中部地方政府，將持續清查相關細節。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 繳稅季到、這群人慘了 專家試算適用這新制稅金多百萬
▪ 財部公布新租金標準 囤房稅2.0房東優惠門檻拉高
▪ 他買露天陽台房打造夢想花園卻成惡夢 蟑螂老鼠亂竄、「空中飛貓」掛屍
▪ 打炒房政策捧小踩大？ 六都小宅漲勢輾壓大宅
▪ 南投人買房難！不吃不喝9.7年才能買房、全台排第四
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言