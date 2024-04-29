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經濟部補助鴻華先進與鴻海精密1.4億元 研發首創800V 電驅動系統

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫2024年度第2次決審會議，通過補助鴻華先進與鴻海精密1.4億元，投入「800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫」，此計畫首創國內應用於電動車高電壓、高效率、高功率與高度集成之次世代電驅動系統，並以國產電動車(Model C)進行驗證。

此外，經濟部技術司也通過補助友威科技「先進半導體背金屬高階封裝濺鍍系統整合研發計畫」6006萬元、睿生光電與穩晟材料聯合開發之「SiC-AXI複合檢測技術開發計畫」2500萬元。

技術司表示，上述三項計畫著眼於電動車產業應用，分別從驅動系統、半導體晶片製程技術和碳化矽元件的品質控制等方面進行技術創新和產業升級，預期衍生投資逾3億元、創造產值340億元，將為臺灣產業轉型和永續發展注入新動力。

技術司表示，鴻華先進與鴻海精密合作「800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫」，首創國內應用於電動車高電壓、高效率、高功率與高度集成之次世代電驅動系統，並以國產電動車(Model C)進行驗證，計畫期程3年；友威科技「先進半導體背金屬高階封裝濺鍍系統整合研發計畫」，針對5G、AI高速運算晶片散熱、抗干擾之需求，開發高產能的厚膜濺鍍設備，搶進高階封裝市場，計畫程期3年；睿生光電與穩晟材料科聯合開發「SiC-AXI複合檢測技術開發計畫」，瞄準電動車之高功率元件(SiC)，運用AI整合X光分析，以非破壞性方式辨識缺陷，有效縮短長晶檢測時間，補助計畫期程2年。

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