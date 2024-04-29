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傳卸任後接台新金獨董 王美花：520前每天把工作做好

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院經濟委員會今天審查113年度台灣自來水有限公司預算，邀請經濟部長王美花出席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院經濟委員會今天審查113年度台灣自來水有限公司預算，邀請經濟部長王美花出席備答詢。記者許正宏／攝影

立法院經濟委員會今天審查113年度台灣自來水公司預算，邀請經濟部王美花出席備答詢，針對520卸任後是否將接任台新金獨董，以及顧立雄將接任國防部長一事，是否有利益迴避問題，王美花表示520前，就是每天把經濟部的工作做好，其他的以後再說，並強調「我們做什麼事一定會按照相關的規定來」。

王美花 經濟部 520

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