傳卸任後接台新金獨董 王美花：520前每天把工作做好

缺工已是現在進行式，台灣最大的人力銀行104人力銀行4月全站工作機會來到110.6萬高點，職缺數連續14個月超過百萬，令人心驚，但台灣真的從此邁入百萬缺工時代了嗎？ 調查發現，前幾年帶頭衝高徵才數的電子資訊軟體業，去年改由住宿／餐飲服務業領頭，其徵才數衝上22.7萬個，較2018年、2019年的12.7萬，暴增了10萬個工作數。而徵才數次高的是批發／零售／傳直銷業共17.2萬個；而前幾年帶頭大舉徵才的電子資訊／軟體／半導體業則是16.5萬個，排名掉到第三，較2022年的21萬個高點大減4.5萬個工作機會，與住宿餐飲業暴增10萬形成巨大反差。 不過，檢視近期台灣內外景氣，出口仍受全球終端需求不振所苦，內需去年底之後逐漸降溫，都與飆高的工作機會數不成對比，背後有何貓膩？工作機會數是否虛胖？

2024-04-29 10:00