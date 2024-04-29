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王美花傳接任台新金獨董 本人首度回應
外傳經濟部長王美花520卸任後，將受聘為台新金獨董，她29日受訪時表示，「我以後再說」，現在就是每天把經濟部的工作做好，其他的以後再說，並且強調做什麼事一定會按照相關規定。
王美花29日出席立法院經濟委員會審查台水公司預算時，被問到自己將接任台新金獨董，以及顧立雄將接任國防部長一事，是否有利益迴避問題時表示，「520前，我每天把經濟部的工作做好，其他的以後再說」。
台新金日前表示，獨董人選名單本周四審議，目前尚無法對獨董人選發表看法，但由於台新金承作國防部薪轉帳戶銀行一事，被質疑王美花若任台新金獨董是否有利益迴避問題，王美花今天回應時強調「我們做什麼事一定會按照相關的規定來」。
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