2023年外國人來台投資不動產金額2.38億寫次低 專家：兩大衝擊所致

據經濟部數據顯示，2023年核准華僑及外國人來台投資不動產業金額約2.38億美元，較2022年下滑約35%，為2012年以來次低。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，政府擔心來自第三地公司的外資在台炒房，之前有房地合一稅對外國人短期購屋課重稅，2023年又加上因 《平均地權條例》 新修法，限制私法人購置住宅，種種法規限制，加上國內案源不多，使外國投資態度轉趨保守。

觀察經濟部相關統計發現，隨著全球局勢震盪，2022、2023年外國人在台不動產投資出現連二年下滑；2022年核准華僑及外國人來台投資不動產業金額約3.66億美元，年減率達44%，到了2023年投資金額約2.38億美元，較2022年同期減幅約35%，也是自2012年以來次低。

徐佳馨表示，國內不動產市場局勢受政策影響，2023年交易量大幅下滑，且適逢2024年大選前夕，地緣政治亦觸動投資人敏感神經，加上台灣多數具有長期投資效益的不動產多為單一業主持有，現行法規以閉鎖期打房，讓缺案問題雪上加霜，外企投資腳步也趨緩。

除了政經局勢等因素，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，外國人投資亦有不少為僑外資，在房地合一稅制被納入高稅率族群，需被課以重稅，同時2023年度《平均地權條例》新修法，規範私法人購置住宅，種種因素讓海外買家購置房地產較為保守。

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