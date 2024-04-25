520卸任在即！經長王美花談風電 4個字向蔡總統訴苦

經濟部近期因電價等能源議題備受關注，經濟部長王美花25日出席沃旭台灣目前為止最大離岸風場併聯典禮致詞時，大談推動風電甘苦，王美花說，離岸風電產業從無到有，這幾年真是吃盡苦頭，因為風電推動的是一個全新產業，但當看到風機一支一支建起來時，又覺得這些辛苦非常值得。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場4月初已併網發電，25日邀請總統蔡英文、經濟部長王美花、總統府資政沈榮津等人出席，王美花透露，蔡總統經常把他們找去，要求加速風場建置，「今年台灣海峽已有五座大風場」，未來成長的速度會更快。

王美花對著蔡英文大吐苦水，他說，離岸風電產業從無到有的這幾年，「總統我們真是吃盡了苦頭啊」，因為是一個全新的產業， 相關規範、跨部會協調、中央與地方的協調，再到建立與開發商的合作等過程，一路以來都很辛苦，種種難關，他們一關一關解決克服。

王美花指出，台灣製造業占GDP的32％，非常重要，而且台灣的製造業是國際供應鏈的一環，所以對綠電的需求日益緊促，顯示台灣非常需要綠電以支持產業的發展，現在的國際局勢，需要台灣製造業更多的產能，這也表示產業需要更多的綠電。

來台投資風電的廠商也會向王美花抱怨體制問題，表示如果不改變，風電外商可能被迫離開台灣，其他亞洲國家其實也很需要離岸風電，不過，王美花說，到目前為止，台灣是亞洲國家中風電走得最快的國家。

王美花表示，台灣不僅是開放的市場，也是公平、透明的市場，這也是讓外商願意來台投資與合作的原因，也許大家覺得風場建置速度緩慢，但若跟其他國家相關，就會發現台灣建置風場的速度是最快、最有效率的。

王美花指出，台灣的離岸風電已形成新的產業鏈，也成為台灣能源轉型的一環，這是蔡總統上任後 一再催促經濟部做的事，「跟總統報告，今天我們很認真地做到這個地步，希望未來可以愈做愈好」。

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