快訊

國家警報響了！大雷雨狂轟「5縣市」 恐一路濕到這時

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

520卸任在即！經長王美花談風電 4個字向蔡總統訴苦

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長王美花今日出席大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯慶典。 記者黃仲裕／攝影
經濟部長王美花今日出席大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯慶典。 記者黃仲裕／攝影

經濟部近期因電價等能源議題備受關注，經濟部長王美花25日出席沃旭台灣目前為止最大離岸風場併聯典禮致詞時，大談推動風電甘苦，王美花說，離岸風電產業從無到有，這幾年真是吃盡苦頭，因為風電推動的是一個全新產業，但當看到風機一支一支建起來時，又覺得這些辛苦非常值得。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場4月初已併網發電，25日邀請總統蔡英文、經濟部長王美花、總統府資政沈榮津等人出席，王美花透露，蔡總統經常把他們找去，要求加速風場建置，「今年台灣海峽已有五座大風場」，未來成長的速度會更快。

王美花對著蔡英文大吐苦水，他說，離岸風電產業從無到有的這幾年，「總統我們真是吃盡了苦頭啊」，因為是一個全新的產業， 相關規範、跨部會協調、中央與地方的協調，再到建立與開發商的合作等過程，一路以來都很辛苦，種種難關，他們一關一關解決克服。

王美花指出，台灣製造業占GDP的32％，非常重要，而且台灣的製造業是國際供應鏈的一環，所以對綠電的需求日益緊促，顯示台灣非常需要綠電以支持產業的發展，現在的國際局勢，需要台灣製造業更多的產能，這也表示產業需要更多的綠電。

來台投資風電的廠商也會向王美花抱怨體制問題，表示如果不改變，風電外商可能被迫離開台灣，其他亞洲國家其實也很需要離岸風電，不過，王美花說，到目前為止，台灣是亞洲國家中風電走得最快的國家。

王美花表示，台灣不僅是開放的市場，也是公平、透明的市場，這也是讓外商願意來台投資與合作的原因，也許大家覺得風場建置速度緩慢，但若跟其他國家相關，就會發現台灣建置風場的速度是最快、最有效率的。

王美花指出，台灣的離岸風電已形成新的產業鏈，也成為台灣能源轉型的一環，這是蔡總統上任後 一再催促經濟部做的事，「跟總統報告，今天我們很認真地做到這個地步，希望未來可以愈做愈好」。

王美花 經濟部 離岸風電

延伸閱讀

藍委要修法讓核三延役 王美花說要有社會共識

台電總經理請辭 林憶君：520前脫身、不替錯誤政策背鍋

台電總經理請辭 許宇甄：該辭的是王美花、曾文生

【重磅快評】強韌電網花千億 換來桃園3天停電5次？

相關新聞

520卸任在即！經長王美花談風電 4個字向蔡總統訴苦

經濟部近期因電價等能源議題備受關注，經濟部長王美花25日出席沃旭台灣目前為止最大離岸風場併聯典禮致詞時，大談推動風電甘苦...

蔡英文：年底全台風機超過300座 台灣風電領先亞太

亞太地區到前為止的最大離岸風場-大彰化東南及西南第一階段離岸風場，今（25）日舉行完工併聯典禮，總統蔡英文出席並致詞，她...

桃園3、4月頻停電 台電初判新工程案多增加短路風險

近期桃園停電頻傳引發討論，台電總經理王耀庭今天指出，近5年桃園停電事故件數已從822件降至241件，但今年3、4月停電事...

台經院上修今年CPI至2.13% 示警輸入性通膨壓力再現

台灣經濟研究院今天公布今年最新經濟成長率預測為3.29%，較1月預測上修0.14個百分點，消費者物價指數（CPI）年增率...

亞太最大！大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯

沃旭能源25日宣布，大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯。此風場容量達900 MW建置完成，且全數併聯至台電電網運轉...

台經院3月景氣動向「二升一降」製造業、服務業上揚！營建業連二跌

台經院今天發布3月景氣動向調，三大產業營業氣候測驗點「二升一降」，其中製造業連續四個月上揚，主要受惠AI新興科技應用商機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。