求問「工作快樂還是前途要緊」？ 兩派網友吵翻了

「究竟該選擇快樂工作還是前途要緊？」，日前有網友上網求問自己正面臨兩難中，目前擔任科技業PM，薪水、職位、發展性都是符合社會眼光，待一年跳槽換工作，履歷上是大加分，但因為壓力大、責任制、工時長，情緒很焦慮，而且獨自北漂離開家人和寵物，感到很不開心；另一份工作則是與本身就讀科系相關，在南部可以和家人寵物同住，感到很安心，工作時間固定不加班，薪水加上業績抽成，整體而言和科技業年薪差不多，但缺點是一年一聘約聘制度，也不確定未來發展性如何，究竟該繼續待在原職，還是快樂去新公司上班？

原Po的苦惱引發網友熱烈回響，「為此賠上健康完全不值得尤其是心理方面的健康更難治療，不需要勉強自己去迎合世人的眼光，做得下去的才會是適合的工作」、「離職回家去也沒關係啊！如果你心裡會舒服一點的話，以後如果後悔了，相信也是一瞬間的情緒而已」、「建議妳可以多找找多看看，新工作可能會比較自由快樂，但可能錯過的東西會更多」、「撐一年，然後跳去其他滿意的工作」。

根據1111人力銀行調查發現，有高達7成3上班族對於踏入科技圈興致勃勃，主要原因著眼於優渥的薪資待遇（72.3%）、員工福利完備（53.2%）、產業前景看好（49.5%）、年終分紅很可觀（39.4%）以及升遷制度健全（19.1%）。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，科技業節奏快、競爭性強，原Po擔任PM，表示工作能力很到位也深獲主管信賴，新興科技的崛起，上班族必須與時俱進才不被趨勢淘汰，如果能在科技業累積兩年的經歷，是可以寫在履歷上的亮點，對於往後轉換跑道具有加分效果；而約聘制度無法累積工作年資，在員工福利方面可能也無法比照正職員工，建議原Po要以長遠職涯發展來思量。

商品推薦