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光鼎生技去年每股賺1.42元 擬額配發股利1.5元

中央社／ 台北23日電

核酸產業技術服務及儀器開發商光鼎生技今天董事會通過2023年財報稅後純益新台幣3774萬元，年減38.39%，每股稅後純益1.42元；擬每股配發現金股利0.2元與股票股利1.3元，合計1.5元股利。

光鼎生技表示，部分股票股利是透過資本公積發放，股東可免課所得稅。今年的股利政策是兼顧回饋股東，以及未來上市櫃股權規劃所做的綜合考量，也希望展現對未來營運前景的信心。

由於全球經濟成長放緩、加上地緣政治的干擾，去年多數醫材檢測同業的營收明顯衰退，光鼎生技2023年營收為2.28億元，年減1.35%，光鼎生技表示，通路與品牌布局的效益持續展現，歐美經銷商家數逐步擴增，抵銷對營運的衝擊。

隨著優化後的全自動分析儀Qsep Ultra已於今年開始出貨，加上台灣、美國等地的市場需求回溫，激勵光鼎生技今年第1季營收為4142萬元，創歷年同期新高，年增4.18%。

展望未來，光鼎生技表示，持續以科研、基因檢測、臨床診斷等三大應用拓展為主。今年起雙研發團隊將更聚焦液態活檢、精準醫療、日常大健康等三大領域，開發相關新品，並擴大進軍包括食安、寵物病原及核酸鑑定相關等日常生活應用市場，預期在新產品與新客戶的挹注下，樂觀看待今年營運表現。

生技 股利

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