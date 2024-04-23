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就是愛外食！不畏通膨和食安 3月餐飲營業額再創歷年同月新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
2024年3月外食價格年增3.49%，還爆發食安事件，但似乎未影響國人對外食偏好。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。
2024年3月外食價格年增3.49%，還爆發食安事件，但似乎未影響國人對外食偏好。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

2024年3月外食價格年增3.49%，還爆發食安事件，但似乎未影響國人對外食偏好。經濟部23日發布3月餐飲業營業額875億元，年增13.6%，。今年第1季餐飲業營業額2,759億元，創歷年單季新高紀錄。經濟部說，餐飲業表現超乎預期得好。

此外，3月批發業營業額1兆681億元，創歷年同月次高，年增4.6%。累計今年第1季營業額3兆64億元，創歷年同季次高，年增7.5%。經濟部統計副處長黃偉傑表示，受惠於AI浪潮，機械器具批發業成長優於預期，因此預測批發業營業額已擺脫負成長陰霾，回歸成長軌道。經濟部預測，4月批發業營業額將年增5.1%至8.1%之間。

儘管有高通膨及食安事件，餐飲業依舊強強滾。黃偉傑坦言，「表現優於預期」，3月消費者物價年增率2.14%，其中外食價格年增3.49%，第1季外食價格年平均年增3.83%，但3月餐飲業營業額呈雙位數成長，反映出的確是消費量增加所帶動，而非漲價帶動。展望4月，餐飲業因食安事件抑制餐飲成長力道，營業額恐較3月減少，但仍會年增2.4%至5.4%之間。

疫後零售業逐漸回歸常態。3月零售業營業額為3,730億元，年增0.7%，其中電子購物及郵購業因業者擴增販售品項及推出購物節行銷活動，年增6.4%；百 貨公司營業額年增8.0%、超級市場成長4.9%、藥品及化妝品零售業成長3.4%、便利商店成長1.6%；惟汽機車零售業因上年同月缺料緩解，車輛供應增加，墊高比較基期，年減4.5%。綜計第1季營業額為1兆1,424億元，年增3.1%。

黃偉傑表示，4月零售業因逢清明連假及母親節促銷檔期，加以天候轉熱帶動消暑商機，以及節能家電換機潮，可望維繫零售業成長動能，預期4月營業額約在3%以下。他說，在去年高基期下，未來零售業營業額成長幅度趨緩，但不致轉為負成長，推估會在3%上下游移。

零售業 餐飲業

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