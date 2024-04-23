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AI讓機械零組件出貨超預期 批發業首季營收同期次高

中央社／ 台北23日電
經濟部表示，AI需求帶動相關零組件出貨動能，推升首季批發業營收高達新台幣3兆64億元，為歷年同季次高，年增7.5%，其中機械器具批發業成長速度超乎預期。 （路透）
經濟部表示，AI需求帶動相關零組件出貨動能，推升首季批發業營收高達新台幣3兆64億元，為歷年同季次高，年增7.5%，其中機械器具批發業成長速度超乎預期。 （路透）

經濟部表示，AI需求帶動相關零組件出貨動能，推升首季批發業營收高達新台幣3兆64億元，為歷年同季次高，年增7.5%，其中機械器具批發業成長速度超乎預期，首季年增20.4%，在內需動能加持下，看好批發業維持成長動能。

經濟部今天公布3月批發業營業額為1兆681億元，年增4.6%，累計今年首季批發業營業額為3兆64億元，為歷年同季次高水準，較去年同期增加7.5%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，受惠AI（人工智慧）浪潮，機械器具批發業成長速度超乎預期，3月營收達4820億元，年增20.5%，雙雙創歷年同月次高紀錄，主因為AI及雲端運算需求擴增，推升相關零組件出貨動能。

累計今年首季機械器具批發業營收為1兆3476億元，與去年同季相比成長高達20.4%；根據統計處資料，機械器具業包括電腦、手持行動裝置、電子與電力設備、機械及其配備等。

傳統產業方面，黃偉傑指出，由於經濟情勢並未明顯回升，鋼產業買氣疲弱，以及鋼價低於去年同期，3月建材批發業營收拉低為1053億元，年減11.2%。

3月食品、飲料及菸草批發業營收為1053億元，年減4%，統計處表示，主因為工作天數與去年同期相比減少，導致部分菸酒及食品出貨減少，但水產品外銷動能續強，抵銷部分減幅。

此外，統計處表示，家電及清潔用品買氣偏弱，導致3月家用器具及用品批發業年減4.7%；藥品及化粧品批發業年減4.3%，主因為去年同期部分疫苗及藥品進口數量較多，比較基期偏高。

黃偉傑表示，雖然景氣復甦緩慢，拖累鋼鐵、化材等傳統產業回升速度，不過看好內需動能挹注，整體而言，批發業已重回成長軌道，正成長機率高，預估4月批發業營收估為9496億至9767億元，年增5.1%至8.1%。

營收 經濟部

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