熱潮將退？央行升息、第2季房市燈號變了
房市熱潮將退？台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」，Q2指標分數降至50.9，由過熱紅燈轉為黃紅燈，預測第3季及第4季的指標分數將逐季減緩，重回代表景氣穩定的綠燈。
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，市場游資豐沛，投資人聞「積」起舞的心態，導致今年Q1房市呈現過熱狀態，但在央行升息之後，Q2稍微降溫。
由於市場後續尚有囤房稅2.0上路、股市高點震盪、新內閣上路磨合及美國利率政策未明等因素，因此下半年景氣預估比上半年保守。不過國內經濟展望溫潤，且新青安政策持續支撐，因此整體發展仍保持理性穩定的綠燈。
對照市場景氣燈號與央行利率變化，可發現2004~2008、2010~2011及2022~2024三波升息循環的初期，市場在資金緊縮與成本增加的預期與恐懼下，房市景氣均由高點下修；但當利率趨穩後，景氣也走向逐步緩升的溫和擴張期。
周鶴鳴表示，升息主要目是在市場過熱時，回收資金壓抑景氣，目前看來也發揮相當效果；但升息與通膨息息相關，在貨幣貶值預期心理下，中長期資金仍會轉入房市停泊。
預計未來在升息轉為降息的關鍵時刻，面對經濟放緩，剛性買盤購屋會更理性審慎，而可長期穩定收益的抗通膨產品，則會更受青睞，因此在景氣拉回的時機，民眾可回歸檢視需求與能力，為下一波擴張期預作規劃。
中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，房地產景氣受多項因素影響，單以量或價做為衡量依據，易陷入「見樹不見林」的盲點，也難以反映整體市場實況。
因此台灣房屋市場景氣燈號針對總體環境、生產面、交易面和經濟信心等四大面向，篩選出17個代表性變數，透過最全面的數據分析，評估實際市場動能及景氣，並預測未來房市走勢，是國內唯一可預測房市後續發展的領先指標。
▪ 宜蘭郊區房價便宜「為何炒不起來？」 網揪2原因：不考慮
▪ 等房族注意了！專家：這件事沒想到 售屋時稅負恐大增
▪ 奇妙街景！他見建案前庭有宮廟斜插嘆「不會買」 網傻眼：乞丐趕廟公
▪ 想當天龍人？ 這區買新屋比蛋黃區老屋還便宜
▪ 買房2房1衛和2房2衛選哪個？網曝「決定關鍵」：可攻可守
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言