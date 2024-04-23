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熱潮將退？央行升息、第2季房市燈號變了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／台灣房屋提供
房市示意圖。圖／台灣房屋提供

房市熱潮將退？台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」，Q2指標分數降至50.9，由過熱紅燈轉為黃紅燈，預測第3季及第4季的指標分數將逐季減緩，重回代表景氣穩定的綠燈。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，市場游資豐沛，投資人聞「積」起舞的心態，導致今年Q1房市呈現過熱狀態，但在央行升息之後，Q2稍微降溫。

由於市場後續尚有囤房稅2.0上路、股市高點震盪、新內閣上路磨合及美國利率政策未明等因素，因此下半年景氣預估比上半年保守。不過國內經濟展望溫潤，且新青安政策持續支撐，因此整體發展仍保持理性穩定的綠燈。

對照市場景氣燈號與央行利率變化，可發現2004~2008、2010~2011及2022~2024三波升息循環的初期，市場在資金緊縮與成本增加的預期與恐懼下，房市景氣均由高點下修；但當利率趨穩後，景氣也走向逐步緩升的溫和擴張期。

周鶴鳴表示，升息主要目是在市場過熱時，回收資金壓抑景氣，目前看來也發揮相當效果；但升息與通膨息息相關，在貨幣貶值預期心理下，中長期資金仍會轉入房市停泊。

預計未來在升息轉為降息的關鍵時刻，面對經濟放緩，剛性買盤購屋會更理性審慎，而可長期穩定收益的抗通膨產品，則會更受青睞，因此在景氣拉回的時機，民眾可回歸檢視需求與能力，為下一波擴張期預作規劃。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，房地產景氣受多項因素影響，單以量或價做為衡量依據，易陷入「見樹不見林」的盲點，也難以反映整體市場實況。

因此台灣房屋市場景氣燈號針對總體環境、生產面、交易面和經濟信心等四大面向，篩選出17個代表性變數，透過最全面的數據分析，評估實際市場動能及景氣，並預測未來房市走勢，是國內唯一可預測房市後續發展的領先指標。

台灣房屋市場景氣燈號。圖／台灣房屋提供
台灣房屋市場景氣燈號。圖／台灣房屋提供

升息 央行 房市 景氣燈號

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