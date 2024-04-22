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供應鏈重組 3月東協訂單70億美元年增5成

中央社／ 台北22日電

經濟部表示，首季中國大陸及香港、東協接單分別成長9.9%、50%，中港已連2季正成長，但中國經濟仍充滿不確定性，是否穩健復甦尚待觀察。此外，供應鏈重組發酵，推升3月東協訂單高達70億美元，創歷年同月新高紀錄。

經濟部今天公布3月外銷訂單統計，觀察主要訂單來源，美國3月訂單為144.3億美元，年減2.2%，以資訊通信產品減少5.6億美元或減11.1%較多；累計首季422.5億美元，年減1.6%。

經濟部統計處長黃于玲表示，雖然美國近日發布的數據顯示經濟表現強韌，但美國訂單受全球景氣、消費需求不振影響，首季資通訊產品接單仍為負成長、年減13.8%；另一方面，受新興科技應用推升，首季電子產品則呈現正成長，年增13.1%。

第2大訂單來源中國大陸及香港3月訂單為111.1億美元，年增 7.7%，以電子產品增加10.2億美元或增20.1%較多；累計首季295.7億美元， 年增9.9%，連2季正成長。

黃于玲分析，今年中國首季出口為正成長，除受解封之後低基期因素影響，也代表全球景氣逐步回溫，有助挹注台灣接單表現。

她表示，雖然2月以來中國消費者物價指數（CPI）年增率轉正，但仍在「0附近徘徊」，顯示消費信心不足；房地產也反映投資狀況尚未轉好，內需無大幅回溫，加上美中角力持續、供應鏈移轉等，中國經濟充滿不確定性，是否穩定復甦待持續觀察。

歐洲方面，3月訂單74.7億美元，年減6.2%，以基本金屬減少2.3億美元或減31.0%較多，其次為運輸工具減少0.7億美元或減20.1%；累計首季200.7億美元，年減34.3%。

黃于玲表示，受惠歐洲子公司改為東協下單，以及供應鏈移轉，推升3月東協訂單高達70.0億美元，創歷年同月新高紀錄，年增19.3%，以資訊通信產品增加9.4億美元或增64.6%較多；累計首季220.4億美元，年增50%。

東協訂單移轉效益自去年3月發酵，黃于玲表示，受基期因素影響，預估4月可以更清楚看出東協訂單變化。

東協

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