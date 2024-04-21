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設置新規最快5月上路 未來中油加油站可兼營加氫站

中央社／ 台北21日電
中油肩負「氫能供應商」重任，首座示範加氫站預計第3季完工，但這只是起點，經濟部「加油站設置管理規則」修正草案最快5月底公告上路，未來中油可善用全台綿密的加油站點兼營加氫站，加氫站遍地開花將不再是想像。圖／中油提供
中油肩負「氫能供應商」重任，首座示範加氫站預計第3季完工，但這只是起點，經濟部「加油站設置管理規則」修正草案最快5月底公告上路，未來中油可善用全台綿密的加油站點兼營加氫站，加氫站遍地開花將不再是想像。圖／中油提供

中油肩負「氫能供應商」重任，首座示範加氫站預計第3季完工，但這只是起點，經濟部加油站設置管理規則」修正草案最快5月底公告上路，未來中油可善用全台綿密的加油站點兼營加氫站，加氫站遍地開花將不再是想像。

因應氫能未來，廣設加氫站勢在必行，法源方面，經濟部能源署已在去年制定「加氫站銷售氫燃料經營管理許可辦法」，明訂加氫站經營規範，包含與學校、醫院等場所安全距離，也讓中油示範加氫站有法可循。

回顧示範站的選址，可說是一波三折，中油原規劃設在高雄前鎮區，後因民代、地方反彈中止，中油透露，已另覓一處兼顧安全並可達示範作用的地點，並向高市府遞件，盼近期取得籌設許可，力拚第3季完工，屆時將搭配交通部「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，提供氫能巴士使用，可能是市區公車或觀光巴士。

高雄示範站只是起點，台北市府已找上中油設置加氫站，待配置圖出爐後，將進入量化風險評估（QRA）階段。

後續中油規劃在北中南廣設加氫站，而最有效率的方式，便是善用中油全台綿密的加油站點。中油董事長李順欽不諱言，燃油車勢必慢慢凋零，如能讓加油站兼營加氫站，「也是給加油站一條生路」。

為此，需進一步修正「加油站設置管理規則」，好消息是，修正法案已在今年3月下旬進行草案預告，能源署表示，主要增訂加油站與加氫站合併設置規定，包含加油站得兼營加氫站，且加油站終止營業後，兼營項目得以繼續經營，最快5月底公告上路。

不過，中油主管憂心，「加氫站銷售氫燃料經營管理許可辦法」對於安全距離的嚴格程度更勝國外，恐約束加氫站發展，應朝向放寬處理。能源署回應，將待示範站開始運作、累積操作數據，再滾動檢討。

中油表示，初期加氫站氫氣來源為國內氣體公司，氫氣由高壓槽車輸送，未來目標則是達成現地產氫，意即就近建置蒸氣甲烷重組（SMR）設備，將天然氣經蒸汽重組，再透過碳捕捉技術，把灰氫變成藍氫，直接供應自家加氫站，這部分亦需進一步爭取鬆綁用地限制。

中油 加油站 經濟部

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