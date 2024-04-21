加油再等等 中油：明起汽、柴油各降0.1元
台灣中油宣布，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.0元，本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.7元及5.2元。
台灣中油表示，以色列與伊朗之衝突未升級及美國商用原油庫存連續4週增加等因素影響，國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.87美元，新台幣兌美元匯率貶值0.304元，國內油價依公式計算跌幅為0.90%。
台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.6元及5.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.3元及4.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.7元及5.2元，國內汽、柴油價格各調降0.1元。
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