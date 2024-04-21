統一羅智先：全球經濟需求脆弱

統一集團董事長羅智先表示，目前全世界對股市發展都很緊張，資本市場價值與實際商業價值不對稱，形成弔詭情況。

統一集團昨日舉行新世代複合商場「ParK*Avenue」開幕儀式，羅智先針對全球景氣、內需環境、資本市場動盪釋出看法。他對於上周五台股盤中重挫千點一事表示，從全球需求來看，經濟很脆弱。股市大跌，很大原因就是護國神山台積電對未來需求的看法，沒有市場期望的那麼高，這代表需求不振。

但羅智先認為，雖然有地緣政治風險與美國國債問題，許多宏觀經濟讓人看不懂，但在金錢面前，很多人還是奮不顧身地跳下去。不過統一很幸運，從事的行業是民生基本需求，波動不會太大。

羅智先解釋，統一集團近年強打複合店型，二○二○年以「微型百貨」概念，在台中開出全台首家「Simple-Fit」百坪複合門市，二○二一年統一超商也首次攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來等，在高雄鳳山開出三百坪的「統一集團優質生活館」。二○二二年旗下開出第一萬店「亞萬門市」，坪數約百坪，同樣集結集團旗下多個品牌。

此次ParK*Avenue則有統一超商、康是美、星巴克與統一精工，占地近一千五百坪，是目前最大的複合門店。

羅智先表示，ParK*Avenue的土地是創辦人高清愿家族所有，在台南永康是很難得的純商業用地，以滿足消費者需求的角度出發，現階段並未有開發為建案的考慮，至於投資金額，則是一般商場的四至五倍。

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