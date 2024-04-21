沃旭彰化風場 25日首階段完工

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球離岸風電領導企業沃旭能源（Orsted）將於4月25日舉行「《風起台灣亞太第一》大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工併聯典禮」。沃旭能源表示，大彰化離岸風場建置容量達900MW（百萬瓦），為亞太區最大、也是全台單一離岸風場之冠。

沃旭能源指出，這座旗艦風場的完工，將劃下台灣綠能轉型歷史的里程碑，每年可提供乾淨電力給百萬家戶，更帶動台灣離岸風電產業生態系發展，為在地社區創造經濟、社會、環境等長期正面價值。

沃旭能源表示，接下來將全力推動920MW大彰化西南第二階段，以及西北離岸風場於2025年底完工，合計1.82GW（10億瓦）的建置容量，每年產出的乾淨電力，相當於台中火力發電廠三座燃煤機組、200萬家戶每年用電量。沃旭能源說，大彰化東南及西南第一階段離岸風場，從2021年開始水下基礎安裝，2022年4月首座風機開始發電，歷經因疫情導致人員出入境時間拉長、船舶隔離與檢疫期增加，以及施工船船期搭配等挑戰，都在在增加海上施工的困難。

彰化 疫情 隔離

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