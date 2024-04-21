景氣穩定 燈號有望連三綠
國發會26日將發布3月景氣概況，預期在出口復甦、股市表現佳的情況下，景氣對策信號綜合判斷分數有望再加分，並亮出今年第三顆代表景氣「穩定」的綠燈，並有機會挑戰黃紅燈。
國發會官員表示，景氣持續復甦，今年1、2月景氣分數累計已上升7分，目前為29分，為近二年以來新高，只要再增加3分，就要進入代表景氣「趨熱」的黃紅燈。
觀察代表未來景氣的領先指標，2月較1月上升0.6%，累計五個月增幅2.6%；2月同時指標較1月上升0.32%，也是續呈上升，累計11個月增幅6.08%，目前整體景氣偏向持續好轉。
不過，國發會官員提醒，仍需留意全球先進國家景氣狀況並沒有很強勁的成長，復甦力道相對和緩，特別是歐元區，且主要國家的製造業採購經理人指數（PMI）仍多在50以下，而當前外在國際環境多少也會影響廠商在機械及電機設備的採購行為偏向謹慎。
國發會官員還提到，受惠全球貿易量逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速推展，將有助提升我國外貿表現。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 「沒休閒公設大樓」哪裡找？ 內行解答公設比曝：數量比想像中多
▪ 孩子外地讀碩2年「棄租屋買套房」更好？ 過來人爽曝：買3房漲4成
▪ 全台房貸負擔率再創新高！新竹縣首度破4成 買房更辛苦了
▪ 他怨預售屋交屋沒鋪地板 眾人反力挺建商：還幫你省錢
▪ 房市熱潮再現 購屋怕「住套房」？專家：三招自保
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言