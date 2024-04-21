景氣穩定 燈號有望連三綠

國發會26日將發布3月景氣概況，預期在出口復甦、股市表現佳的情況下，景氣對策信號綜合判斷分數有望再加分，並亮出今年第三顆代表景氣「穩定」的綠燈，並有機會挑戰黃紅燈。

國發會官員表示，景氣持續復甦，今年1、2月景氣分數累計已上升7分，目前為29分，為近二年以來新高，只要再增加3分，就要進入代表景氣「趨熱」的黃紅燈。

近一年景氣對策信號燈號變化 圖／經濟日報提供

觀察代表未來景氣的領先指標，2月較1月上升0.6%，累計五個月增幅2.6%；2月同時指標較1月上升0.32%，也是續呈上升，累計11個月增幅6.08%，目前整體景氣偏向持續好轉。

不過，國發會官員提醒，仍需留意全球先進國家景氣狀況並沒有很強勁的成長，復甦力道相對和緩，特別是歐元區，且主要國家的製造業採購經理人指數（PMI）仍多在50以下，而當前外在國際環境多少也會影響廠商在機械及電機設備的採購行為偏向謹慎。

國發會官員還提到，受惠全球貿易量逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速推展，將有助提升我國外貿表現。

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