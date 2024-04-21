上市櫃女性董事逐年成長 十年增861人

性別平權觀念逐漸成熟，根據行政院性別平等處統計，2022年上市及上櫃女性董事共2,233人，占15.6%，十年來增加861人，比率增加3.5個百分點，比率逐年成長，但實際人數仍遠低於男性。2022年的男性董事共計1萬2,125人，占84.4%。

行政院1月發布「2024年性別圖像」顯示，上市櫃女性董事人數從2012年1,372人，到2022年增加至2,233人，占比除了在2018年、2019年間持平外，十年來幾乎呈現逐年成長，不過仍有努力空間。

圖／經濟日報提供

2022年上市櫃公司女性董事比率為15.6%，較2012年微幅提升3.5個百分點，但實際人數仍遠低於男性；中小企業負責人女性則約60.3萬家、占37.3%，較2012年增加約12.9萬家，增幅超過二成七。

另外從國營事業觀察，性別比例達成三分之一的國營事業持續增加，2022年有七成三政府捐助的財團法人，及三分之二的國營事業，其董事達成三分之一性別比例。

此外超過八成的政府捐助財團法人及國營事業，其監事達成三分之一的性別比例。

若從民間企業來看，女性負責人也有持續成長趨勢，尤其是在中小企業方面，2022年我國中小企業負責人女性約60.3萬家，占37.3%，近十年來增加12.9萬家，增幅超過二成七。

若以產業別來看，服務業女性負責人近四成、相較農業及礦業24.6%、工業27.1%來得高，顯示不同產業別之間，落差也相當明顯。

如果再細看服務業的行業別，其中以其他服務業、住宿及餐飲業、教育業為前三名。

再進一步觀察國會議員指標，由於我國選舉制度採行婦女保障名額，以保障女性參政權益，2022年底我國女性立法委員比率42.3％，名列亞洲之冠。

依據世界銀行統計資料顯示，2022年187個國家國會議員女性比率未達二成者占約三成八（共71國）。

女性國會議員占比較高者，包含盧安達、古巴及尼加拉瓜女性比率都達五成以上，居前三名。若將我國資料帶入計算， 表現居第22名、位居亞洲第一名。

行政院性平處每年都會發布「性別圖像」，2024年首度納入2023年經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，我國成績位居全球第六名，成為亞洲第一。

行政院性平處指出，我國首次參照歐盟「性別平等指數」（GEI）衡量性別平等發展，2022年我國位居第12名。

歐盟性別平等局發布的性別平等指數，分為六大核心領域（勞動、金錢、知識、時間、權力、健康），計31項衡量指標，以及衛星領域（暴力及交織性不平等），計11項指標，衡量歐盟各會員國性別平等發展情形。

我國首次將國內資料帶入GEI編算，2022年GEI歐盟排名前三名國家為瑞典、丹麥及荷蘭，我國為67.8分，趨近於歐盟各國平均值，如與歐盟27個會員國排名，我國排名第12名。

根據歐盟性別平等指數（GEI）排名，前五名國家中北歐占了三名，其中瑞典位居第一、丹麥第二、荷蘭第三、芬蘭第四以及第五名的法國。