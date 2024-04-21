非典型就業人數 逼近80萬

隨著全球化及產業結構轉變，零工經濟當道，行政院1月發布「2024年性別圖像」顯示，2022年我國從事非典型就業人數約79.8萬人，且男性、女性皆呈增加趨勢，顯現自由度高的工作獲得青睞。

非典型工作者包含部分時間、臨時性或人力派遣工作就業者，例如營建工人、打工族等。過去常認為，非典型就業者因薪資、福利不如全時工作者，而被視為勞動弱勢，但隨著時代演變，自由度高、工時彈性的非典型就業，也成為不少年輕人的選擇，未必是就業弱勢。

以性別觀察，2022年男性非典型就業者比率為7.14%，女性為6.86%，男性、女性比率均較前一年度略增。在2020年前，女性非典型就業比率均高於男性，但2020年差距縮小，2021年出現反轉，女性比率低於男性，至2022年差距擴大，女性略低於男性0.28個百分點。

此外男女性薪資差距是另一個勞動市場指標。2022年我國兩性薪資差距為15.8%，與2021年持平，女性員工每人每月為5萬1,636元，較男性的6萬3,219元少逾1.1萬元；總工時方面，女性則比男性少5.1小時。

對比先進國家，我國性別薪資差距低於美國、日本、南韓等，但高於比利時、挪威、丹麥等北歐國家，以及紐西蘭、澳洲及英國等。

男女薪資的差距，也可從高等教育相關統計來探討。我國各級學位女性占比，以副學士71.6％最高，學士為52.7%，碩士45.3%，博士32.7％最低，碩、博士女性占比仍有提升空間。

另外從產業別、科系來看，「資訊通訊科技」以及「工程、製造及營建」女性占比分別為29.5%、18.9%，顯示女性就讀比率偏低，目前仍存在「男理工、女人文」現象，進而導致男女就業差異。