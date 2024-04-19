種樹就能發大財？福華洪奇昌：碳權開發首重林下經濟
新內閣名單19日公布環境部長由氣象達人彭啟明出任，他指收碳費不是從企業肥鵝上面拔毛，或是瘦鵝就不拔，要有明確碳定價路徑圖；他也曾開玩笑說，全民瘋搶碳匯，就像王老先生有塊地，大家都認為只要有一塊地種樹就能發大財。
大同集團旗下子公司福華電子董事長洪奇昌則指出，目前台灣中小企業對於收碳費、減碳的壓力相當大，要化解碳焦慮，可強化碳資源開發，但並非擁有森林即可，還要育林、造林，有「林下經濟」才算。
而開發碳資源，並非傳統印象中的破壞式、移除式開發，而是偏向「開創」，既要保持森林的原始多樣性，還要復育、維護，更要讓當地民眾參與，甚至幫助其脫貧，他舉福華開發印尼森林綠碳為例，若原本土地上就有森林，還要協助社區居民養羊、養雞，產生羊奶雞蛋等，增加其收入，即所謂「林下經濟」，也是一種ESG的形式。
福華電子新成立「福華智能」公司搶攻碳權生意，洪奇昌建議政府可以攜手大型企業或自然資源開發商，將碳資源開發列為重要項目之一。
洪奇昌比喻，碳權就像新藥開發，要將現有的自然資源，透過一些方法，創造出新資源，然後再去第三方機構登錄認證，接受各界的挑戰與質疑；通過之後，才進到第二階段的實地查驗，整個程序約耗時3年，才能拿到「碳證」。
例如福華智能開發印尼森林綠碳，已就Verra驗證碳標準 (VCS) 申請「經認證之碳單位(Verified CarbonUnits, VCUs)」專案，產出的碳信用額度之銷售權、所有權分配、利潤分配等事宜簽訂合約。
他說，專案已進到審查階段，初估第2季可取得初步抽樣認證，實地驗證完之後，有望在2025年底取得完整憑證，預計每年有110萬噸碳權，可賣給需要的企業，福華也將成為可認列碳權收入的公司；但屆時可掛牌交易的碳權交易所並不僅限於台灣，印尼、新加坡等地也可交易。
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