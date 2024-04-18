朱澤民：硬要把通膨壓下來恐反造成通縮

4月3日花蓮大地震，這是繼921之後、25年來最嚴重的一次地震。當天早上，宜蘭、花東部分地區一度斷網，讓東部民眾相當憂心，好在三家電信業者中華電信、台灣大哥大、遠傳電信很給力，在清明連假前一天派出上千名工程師搶修基地台，讓通訊逐步恢復。

2024-04-18 12:18