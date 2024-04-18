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朱澤民：硬要把通膨壓下來恐反造成通縮

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
主計長朱澤民上午出席立法院財政委員會審查主計總處凍結預算案面對立委質詢時，認同若通膨可讓薪資也增加，比硬要把通膨壓下來，廠商不能加薪、員工不敢消費，反而造成通縮。記者黃義書／攝影
主計長朱澤民上午出席立法院財政委員會審查主計總處凍結預算案面對立委質詢時，認同若通膨可讓薪資也增加，比硬要把通膨壓下來，廠商不能加薪、員工不敢消費，反而造成通縮。記者黃義書／攝影

主計長朱澤民上午出席立法院財政委員會審查主計總處凍結預算案，面對立委質詢指通膨逾2%是否會對民眾生活造成衝擊？朱澤民提出說明。

朱澤民表示，雖然CPI是反映市場現象，但某些物品價格的確可能不會像早期那樣下跌，但像有些是天氣災損或國際油價造成，可能一段時間就會下跌。朱澤民認同若通膨可讓薪資也增加，比硬要把通膨壓下來，廠商不能加薪、員工不敢消費，反而造成通縮。

國際油價 朱澤民 通膨

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