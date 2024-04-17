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移動展參展廠商增15％ 貿協助廠商爭取烏克蘭重建商機

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
貿協結合汽配、車電、智慧動三展，以「360ﾟMobility」為主軸，吸引更多參展廠商及使用攤位。圖／貿協提供
貿協結合汽配、車電、智慧動三展，以「360ﾟMobility」為主軸，吸引更多參展廠商及使用攤位。圖／貿協提供

2024年「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」及「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」於今日在台北南港展覽館1館盛大開展，吸引國內外1000家業者參展，展出規模達2700個攤位，外貿協會董事長黃志芳表示，今年參展企業增加15％，使用攤位成長25％，同時也邀請到烏克蘭採購團來參觀，為國內企業爭取重建商機。

黃志芳說，今年明顯看得到景氣回溫，因此國內外參展廠商上千家，規模相當大，共吸引1萬2600名買主報名登記參觀展覽，其中，國外買主有3500名，可以預期今年參展情況熱烈，實際參觀人數及買家，都比往年增加許多。展期自4月17日至20日為止。

貿協今年三展以「360ﾟMobility」為主軸，集結汽機車及電動車、自駕技術業者，從整車到連網，呈現未來移動解決方案，解密未來人類出行將不限地面，更橫跨天空及外太空。

黃志芳表示，隨著AI及低軌衛星等科技應用到移動產業，未來的移動載具不僅載著人類點對點移動，而是一個智能的無人駕駛空間。本次展覽可以看到AI、減碳永續、安全出行、跨域鏈結等趨勢，以及新創為產業帶來的創新動力。外貿協會將持續與業者一同把握趨勢、創造360ﾟ移動新時代。

展覽期間除了有東陽、帝寶、琦玉、巨鎧、南晃、龍鋒、為升等指標廠商展出汽機車零配件外，鴻海科技集團也展出各式電動車，成運汽車展示長途快充電動巴士；此外，士林電機、太平洋電線電纜、德州儀器將展出動力系統，台達、馳諾瓦則展出高效能充電樁。車用電子及車聯網應用面，則有科技大廠研華、凱銳、輝創、怡利、神達、歐特明、公信電子等展出ADAS、車隊管理與智慧座艙相關技術。

另外，經濟部技術處台灣移動研發聯盟（mTARC）以「回到未來」為主題，展示各法人研發的核心技術與產業化成果。

貿協邀請買主來台觀展，包含德國聯邦外貿與投資署、烏克蘭政府採購平台、ŠKODA汽車採購代表等政府單位與重要外商，黃志芳說，烏克蘭受到戰爭的摧殘，接來國家重建是一個很浩大工程，作為國際社會的一分子除了支持烏克蘭之外，為國內企業爭取烏克蘭商機也是貿協的重要任務。

AI 烏克蘭 黃志芳

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