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第一金投信亞洲新興市場基金獲頒2024理柏台灣基金獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2024年理柏台灣基金獎頒獎典禮17日舉行，第一金亞洲新興市場基金獲頒3年期亞洲新興市場股票基金獎。理柏基金獎評選重視「長期穩定回報」，第一金亞洲新興市場基金在基金3年期的表現獲獎，代表基金長期、穩健的操作績效相對突出。

第一金亞洲新興市場基金著重投資於掌握亞洲新興市場的內需消費、所得成長、天然資源，與基礎建設等題材，從亞洲新興市場挑選高成長動能的股票投資與獲利成長機會。第一金亞洲新興市場基金經理人張帆表示，過去幾年在亞洲新興市場中，相對看好印度市場投資潛能，投資組合中有高達三成以上配置於印度，產業配置上則偏好金融、消費、公用事業及資訊科技等標的。

張帆說明，印度為亞洲新興市場中最為重要的國家之一，當地具備人口結構年輕化和勞動力充足的特點，也因此為經濟發展提供巨大潛能與投資優勢。張帆指出，相較於成熟國家，印度的人口紅利尚未充分釋放，經濟增長的動能強勁，2023年印度人口超過中國大陸，成為世界上人口最多的國家，印度的人口增長率在過去幾十年中一直保持高水準，也為印度提供豐富的勞動力資源。

印度人口老齡化進程明顯慢於成熟國家，張帆認為，在未來相當長時間中，青年勞動力仍挹注人口紅利，帶來的勞動力成本優勢，是支撐印度經濟加速成長，及股市動能的重要因素，這也反應在外資持續加碼印度市場的趨勢上，2023年外資流入印度市場達210億美元，近期則受到今年印度大選局勢尚未明朗影響，外資暫持保守觀望。

今年印度的經濟成長在全球大型經濟體中表現相對強勁，經濟呈現高度成長，近三年都維持在6%以上的高速擴張，領先各亞洲國家，張帆表示，預料印度總理莫迪仍可望獲得勝選，迎來第三任任期，有助政策延續及推升股市向上，同時將引導外資再度穩步回流印度市場。

東協市場在疫後觀光人口恢復正常，加上消費與信貸動能挹注，張帆說，亞洲新興市場的銀行信貸動能維持成長，利差走升，也挹注收入成長，像是新加坡等地的銀行股高殖利率也相對吸引投資目光；而歐美觀光人口到訪人數的持續提升，也帶動亞洲新興市場各地內需與消費量能，亞洲新興市場的年輕消費人口也積極向外出國旅遊，為亞洲市場帶來相當重要的旅遊消費財。

進一步來看，今年半導體市場明顯復甦，也有助東協電子產品的成長趨勢，張帆強調，東協電子產品出口與國際半導體營收走勢高度連動，此外，美國與中國大陸衝突，加上印度政府推行電子系統設計、製造在地化，及相關獎勵措施等，也使得不少科技製造出走，由中國大陸轉移至印度及東協市場等。

張帆指出，包括印度、新加坡等地在內的亞洲新興市場，經濟成長強勁、企業獲利動能穩健，若今年的大選結果順利出爐，有助股市持續揚升成長，也將減緩股市波動度，建議看好亞洲市場的投資人，不妨在投資組合的積極型衛星配置部位，納入亞洲新興市場長期定期定額投資，掌握亞洲復甦與長線成長紅利。

印度 新興市場

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