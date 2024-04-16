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面對電力問題 卓榮泰：打造更安全電網、發展多元綠能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台電15日晚上傳出電力拉警報，對此準閣揆卓榮泰16日表示，台電的應變能力與措施，應該得到大家一點掌聲，未來新內閣以穩定供電為第一要務，建置更安全的電網，發展更多元的綠能，做更靈活的調度，這是未來對台電的期許。

和平電廠因403地震損壞機組未修好，加上中火2部機組破管，15日大潭新8號機組也傳出跳機，再少百萬瓩，造成全台電力吃緊，備轉容量率掉到剩2.8%。

而卓榮泰今日在宣布新內閣人事時也被問及有關未來供電問題，他說，大家都知道受到地震影響，某些發電機組目前還是要非常嚴謹面對，台電相關同仁都用心在處理，過去這麼多年來在電力調度課題上，包含預警或靈活調度，台電都有相當成就跟進展。

卓榮泰說，台電同仁在這段時間非常辛苦，他也肯定，未來不僅是經濟部長，以及內閣團員們都會以穩定供電作為第一要務，現在台電的應變能力，跟所有措施，應該得到一點掌聲。

至於被問及未來如何解決五缺、確保不缺電，郭智輝表示，他來自民間，對五缺問題感受很深，但他今天才剛被宣布成為部長，520後將請教相關產學界，並於上任後向大家報告。

供電 內閣 台電

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