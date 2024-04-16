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大台北瓦斯召開臨時董事會 吳東進重披戰袍接任董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
大台北瓦斯今天召開臨時董事會，由新光金創辦人吳東進重披戰袍出任董事長。本報系資料照片
大台北瓦斯今天召開臨時董事會，由新光金創辦人吳東進重披戰袍出任董事長。本報系資料照片

大台北瓦斯前任董事長謝榮富周日因肝癌辭世，今日大台北瓦斯召開臨時董事會，由本身也是大台北瓦斯公司董事，同時也是新光金控創辦人吳東進重披戰袍出任董事長，吳東進表示，未來透過大台北瓦斯的管線，以及設立加氣站，來協助國內對氫能源的使用，協助國內產業界及民間社會在淨零碳排能更進一步，將成為大台北瓦斯營運一項重要的策略目標。

在今日大台北瓦斯的董事會改選中，前工研院副院長彭裕民也獲選任大台北瓦斯董事，未來也將是大台北瓦斯的重要顧問，在大台北瓦斯推動氫能源事業上，將是重要的成員。

全球面臨氣候變遷的嚴峻挑戰，淨零排放早已是各國一致共同目標，綠色能源也成為許多國家發展的重要項目，而在眾多可替代化石燃料的技術中，氫氣能源引起了廣泛關注被視為解決能源問題的關鍵解決方案之一。對此，吳東進在董事會後接受訪問時表示，未來將投入氫能產業能源轉型，為大台北瓦斯注入新的成長動能，國發會2022年3月公布「2050淨零排放路徑」，氫能被明確列入12項關鍵戰略之一，短期目標是要建立氫氣輸配與儲存的基礎設施，中長期要發展氫能商業模式，氫能將佔2050年電力供應一成。

吳東進也指出，台電推動天然氣取代燃煤發電，預估2025年臺灣天然氣用量要增加50%，加上天然氣都需進口，天然氣價格未來預期還會漲，電價恐還有漲價壓力；對此他進而分析不同能源的價格行情指出，天然氣發電只比燃煤發電低碳2~3成，而氫能則是重要減碳工具之一，「藍氫」比綠氫便宜6～7倍。

吳東進說，2007年時綠能永續概念還不普及，新光集團當時就投資一億元，和中華民國無任所大使簡又新共同成立「台灣永續能源研究基金會」，回顧17年前台灣社會對於氣候變遷、永續概念陌生模糊， 2023年2月「氣候變遷因應法」經總統公布施行，將2050年淨零排放目標入法，顯示政府推動淨零的決心，在各行各業與民眾支持投入下，大台北瓦斯將更積極投入能源轉型「氫能」產業發展讓淨零與永續未來藍圖能早日實現。

為持續促進台灣社會永續發展，新光醫院也積極響應ESG相關議題，自112年3月8日(三)與台灣永續能源研究基金會(TAISE)正式簽署「醫院永續發展倡議書」後，成為首家簽署倡議的醫院，並從今年2月起率台灣醫院之先開設「氣候永續管理師證照培訓專班」，而專班亦於113年3月30日完成結業，台灣首批的醫院氣候管理師將陸續投入工作，致力實踐ESG、推動淨零排放與聯合國永續發展目標。

大台北瓦斯也指出，前董事長謝榮富指出自民國56年7月29日就來到大台北瓦斯任職，服務長達57年，一路從基層做起到擔任總經理及董事長，這段期間他運籌帷幄，帶領大台北瓦斯團隊維持穩定的獲利，對用戶的供氣安全與堅持品質不遺餘力，同時謝榮富還擔任公用瓦斯事業協會副理事長，多次帶領同業跟主管機關針對天然氣事業的發展提出建言，對天然氣業界有者有卓越貢獻。

吳東進 天然氣 氣候變遷

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