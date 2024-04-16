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影／地球暖化嚴重 李遠哲呼籲6年內二氧化碳要減半

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲出席，李遠哲發表淨零的洞見與意見，對淨零政策提出意見與針砭。記者邱德祥／攝影
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲出席，李遠哲發表淨零的洞見與意見，對淨零政策提出意見與針砭。記者邱德祥／攝影

台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲出席，李遠哲和與會同學合影，並發表淨零的洞見與意見，對淨零政策提出意見與針砭。

李遠哲表示人類主導了地球，消耗了大量的石化燃料，部份成份導致了對臭氧層的破壞。從1950年到現在，二氧化碳不斷的在增加，地球的溫度隨溫室氣體的增加慢慢在上升，人類正在改變地球的大氣層，這是很可怕的事，快速的氣候變遷會帶來不可逆轉的結果，大部分的物種會從地球上消失，並將影響人類的生存。

李遠哲認為這是一個全球的問題，需要有全球性的組織來共同處理，人類已過度開發，我們必須尋找不一樣的發展模式，必須學會儲存和轉化太陽給我們的能量，以便超國界的共享，六年內二氧化碳一定要減半，才來得及逆轉，這是我們共同的責任。

台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（中）出席，李遠哲發表淨零的洞見與意見，對淨零政策提出意見與針砭。記者邱德祥／攝影
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（中）出席，李遠哲發表淨零的洞見與意見，對淨零政策提出意見與針砭。記者邱德祥／攝影
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（左）出席。記者邱德祥／攝影
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（左）出席。記者邱德祥／攝影
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（中）出席，李遠哲和與會老師和同學合影。記者邱德祥／攝影
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（中）出席，李遠哲和與會老師和同學合影。記者邱德祥／攝影

台大 李遠哲 氣候變遷 青年

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