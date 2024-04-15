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台糖建地500坪、農地5,000平方公尺以上 採以租代售政策

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台糖土地示意圖。圖／聯合報系資料照
台糖土地示意圖。圖／聯合報系資料照

台糖公司15日表示，台糖所屬大面積土地，即建地1,650平方公尺（500坪）、農業用地5,000平方公尺以上土地，以租代售之政策不變，政府各項重大建設所需用地，亦洽請需地機關優先以租用或合作開發等方式辦理。

台糖表示，歷年來積極配合政府社會住宅政策，已累計提供59處、面積計65.32公頃土地，供內政部及行政法人住都中心勘選，目前已確定17處、面積計16.01公頃土地，由主管機關或住都中心辦理租用、規劃9,152戶社會住宅。

此外，台糖所屬六處台糖學苑，亦配合政府「公私有房舍轉型社會住宅」專案計畫，提供1,598間套房轉作社會住宅，符合社宅入住身分之承租人，除享有社宅租金補助外，台糖並加碼祭出為期1年的租金打折措施，自2024年7月1日起，現有社宅住戶以及在6月30日前完成簽約的社宅承租戶，租金再享9折優惠，承租人實際負擔每月每坪租金最低只要450元。台糖溫馨降租，協助減輕租屋族壓力，誠摯歡迎符合資格的民眾洽詢入住。

台糖強調，除已獲主管機關選定之社宅用地規劃9,152戶、以及台糖學苑1,598戶，合計達10,750之社宅戶數以外，目前尚有42處、面積49.31公頃土地，持續配合主管機關勘選規劃社會住宅使用。此外，台糖已進一步規劃未來招標合建之土地，依權利比例所分回之建物，屆時亦可配合社會住宅之實際需求提供。台糖定將持續全力配合政府社會住宅政策，實現居住正義之政策方向。

台糖 社會住宅

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