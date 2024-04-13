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勞保老年年金抗通膨！調整機制5月啟動6月入帳 約91萬退休勞工受惠

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勞保老年年金抗通膨！調整機制5月啟動6月入帳 約91萬退休勞工受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞保老年年金設有依物價調整機制。圖／聯合報系資料照片
勞保老年年金設有依物價調整機制。圖／聯合報系資料照片

近年全球通膨高漲，為避免勞工退休金被通膨吃掉，勞保老年年金設有依物價調整機制。根據勞保局資料，預估2024年將有八個年度累計成長率跨越5％門檻，預計5月起調升，這是勞保年金開辦以來最大規模調升，約91萬名退休勞工受惠。

依《勞工保險條例》規定，當消費者物價指數CPI）累計成長率達5%時就會調整勞保年金給付，而且，CPI累計漲多少，老年年金就調多少；一旦調升後，該年度重新計算累計CPI成長率，直到累計CPI年增率超過5%，才會再次啟動調升機制。

主計總處於2024年2月底發布2023年全年CPI年增率為2.49%，依據勞保局資料，預估今年將有八個年度累計成長率跨越5％門檻，包括2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020及2021年等共八個年度，加計去年CPI增幅，累計幅度將超過5%，因此，自今年5月起，將調升月領老年年金金額，預計6月入帳。

勞保局資料顯示，截至2022年底為止，2009、2010、2013、2014、2015及2021年的累計CPI成長率皆為2.95％，而2019年及2020年CPI累計分別是4.73％及4.98％。本報試算，若累計至2023年底，2019年及2020年度領取老年年金調幅將達到7.33%及7.59%，其中後者，將刷新2009年勞保年金開辦以來，老年給付最高調幅，反映近年物價上漲之兇猛。

舉例來說，以2013年申請勞保年金給付、每月領取2萬元老年年金的勞工為例，已曾在2022年5月調升6.71%，改領21,342元；假設到2023年底累計CPI上漲率5.51%，自2024年5月改核發22,518元。

2024年5月起除了上述八年度除勞保年金給付調升外，領勞保遺屬年金、失能年金也會一併調升。

一旦退休勞工領的老年年金若達到法定調升時，按往例，都是自當年度5月起調升勞保年金，6月入帳，屆時退休勞工會在帳面上看到兩筆入帳，一筆是原本請領金額，另一筆則是調升後的加發金額，至7月才合併計算顯示。

近年因全球通膨，物價飛漲，勞保局大規模進行調整退休勞工的勞保年金。2022年5月已調升五個年度請領勞保年金，約有49.2萬人受惠；2023年5月再調升五個年度，預計受惠人數更多達66萬人。2024年則一口氣調升八個年度，受惠人數高達約91萬人。

CPI 勞保年金 勞工退休金 消費者物價指數 通膨

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