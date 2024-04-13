景順：聯準會減少降息次數 市場對新興市場資產偏好更加複雜

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，相較於降息但經濟增長疲弱及通膨走跌，不降息但經濟保持強勁增長的情境更有利於風險資產。不過，這意味著聯準會將減少降息次數，將使對美元疲軟的說法和對新興市場資產的偏好變得更加複雜。

3月通膨控制不佳。據勞工統計局顯示，3月核心消費者物價指數(CPI)月漲幅達0.359%，而一致預期為0.3%。「黏性通膨」似乎又回到美國經濟詞典當中，這當然並非市場所期。1月及2月的核心CPI反彈主要是由於季節性調整所致，而3月則是今(2024）年首份「純粹」的CPI報告，因此，3月「過熱」的數據尤其令人憂心。

仔細分析一下3月的報告。3月，通膨上升受非住房服務業價格上漲0.65%推動，亦受汽車保險通膨、汽車維修通膨及醫療服務等類別推動。

此等類別相當於「守車」部分 – 反映已發生的情況（更高的汽車價格、更高的住房成本，而這些成本正在/將呈現下降趨勢）。其中部分成本反映已發生的情況，例如，住房成本及更高的汽車成本 – 這被認為是「守車」成本，因其反映的是已發生的情況，而這些成本整體已呈下降趨勢。不過，這當中亦包括其他成本，例如，醫療及其他服務成本，而此等成本未來幾個月的走勢仍難以預料。

大部分「過熱」的數據仍是來自汽車保險，該數據月增率2.58%，年增率22.2%。整體而言，汽車保險對3月核心CPI月增率及上漲壓力的相關貢獻為0.14%，是CPI超出市場一致預期的主要原因。而汽車保險飆升是由於先前汽車價格及相關維修費用有所上漲，這不能夠普遍反映出當前經濟所面臨的更廣泛的通膨壓力。

幸好的是，雖然3月CPI數據上漲，但這不是個人消費支出(PCE)數據，而個人消費支出是較能反映通膨動態，亦是美國聯準會偏重的通膨指標。生產者價格指數(PPI)報告可能會對3月的個人消費支出走勢進行微調。

趙耀庭表示，整體而言當前美國經濟增長再度加速，勞動力市場再次緊縮，通膨似乎未繼續走跌，甚至有可能回升（取決於核心個人消費支出）。這正是今日美國股市下跌，而美元上漲的原因。倘此狀況持續，或許可以藉此機會趁低買入，原因是只要沒有證據顯示工資增長加速（尚未出現相關數據），那麼更強勁的經濟增長及就業狀況將有利於企業獲利。

若美國經濟增長及就業市場持續加速，通膨或許會有所反彈，美元將隨之走強，這可能會迫使英國央行及歐洲央行改變近期的鴿派立場 – 雖然這些市場通膨加速的跡象並不明顯。

雖然這不會使聯準會6月降息的可能性降為零，但美國CPI通膨趨勢持續強勁，無疑降低了這種可能性。若聯準會發言人開始發表更多鷹派言論，亦是意料之中。

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