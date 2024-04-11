4月漲電價成通膨主因 星展估2%將成新常態

4月起電價調漲，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示 ，星展上修台灣今年消費者物價指數（CPI）年增率預期，從原本的1.7%，上修至2.2%，主要原因就是電價上漲，推升整體物價上漲。

星展銀行今天舉行2024年第2季經濟展望說明會，針對台灣的電價在4月平均漲幅11%，馬鐵英表示，考慮電價上漲的直接效應和間接傳導效應，估計電價上漲將推升CPI約0.2-0.3個百分點。

馬鐵英表示，4月電價上漲將直接與間接推升服務類價格，成為第2季通膨的主要因素。電價調漲之後，台電的虧損將大幅度縮窄，從收支角度來看，估計年底進一步調整電價可能性不大，但中長期來看，電價進一步調整或改革的空間仍存在。

她解釋，台灣在2014年電價凍漲之後，儘管經歷去年和今年的兩波電價調整，但電價的CPI仍低於2014年之前的高點，再加上台灣有能源轉型的壓力，未來電價改革方向仍是為了因應氣候變遷能源安全等挑戰，台灣的綠色能源轉型迫切性上升，電價改革仍然是未來的長期方向。

此外，台灣通膨還有個特點就是，過去兩年多服務業通膨居高不下，超過商品類通膨；馬鐵英直指，服務業通膨已成為台灣通膨最主要拉動力量，加上薪資調漲和通膨預期上升，造成結構性的通膨，這令人擔憂2%的通膨水準開始變成新常態現象。

主計總處本周公布3月消費者物價總指數（CPI）年增率2.14％；星展這次上修全年各季CPI增幅，第2、3季分別為2.3%，第4季則為1.9%。

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