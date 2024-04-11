苗栗推製造業減碳 力積電「以大帶小」攜手供應商合作

苗栗縣政府輔導力晶積成電子向中央申請「以大帶小」製造業低碳及智慧化升級轉型補助案，獲經濟部產業發展署核定並補助2550萬元整，希望透過節能及減碳的優化效益擴散，連帶與供應鏈廠商同步減碳升級，確保積體電路產業競爭優勢；縣府和力積電及供應鏈廠家上午共同宣示，將持續聯手致力共同減碳的努力目標。

縣府指出，力積電2021年起在苗栗投資2780億元興建2座新廠，並宣布未來3年再加碼投資600億元，目前銅科已有1座新廠將在5月完工啟用，可提供鄉親逾3600個工作機會，間接促進在地協力廠商發展，並帶來周邊就業機會。

上午宣示儀式在縣府舉辦，力積電供應鏈廠商包括三福化工、松勁科技、智勝科技、靖洋科技、鋒魁科技、巨茂應用材料、建泓科技、派德工程、久福金屬實業、九玄科技10家企業也共同參與。

力積電總經理謝再居指出，補助計畫開展後，力積電預估未來每年減少碳排超過約5萬噸，減少的電力達到700萬度，減 碳成效也要逐漸擴展到供應商；但補助計畫被稱為「以大帶小」讓他感覺不太適應，因為不少供應鏈的廠家規模都相當大，建議經濟部能調整計畫名稱。

縣府指出，這項計畫運用力積電多年累積能源管理的執行經驗，整合內部環安、廠務等相關資源及外部專業減碳技術服務顧問公司，成立力積電供應鏈低碳轉型輔導團，導入相關減碳及減溫半導體先進技術，並協助供應鏈節能減碳的推廣及教育訓練，檢視各廠能源耗用狀況，提供相應的減排措施和節能建議，以創造低碳與智慧製造的利基。盼藉這次宣示活動展現出對抗氣候變遷的決心，為企業創造綠色商機，鼓勵碳排量大廠商秉持「有限碳足跡，無限碳手印」精神，帶動上下游供應鏈廠商，邁向淨零碳排目標。 苗栗縣政府和力積電、供應鏈廠家上午共同宣示，將持續聯手致力共同減碳的努力方向。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣政府和力積電、供應鏈廠家上午共同宣示，將持續聯手致力共同減碳的努力方向。記者胡蓬生／攝影

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