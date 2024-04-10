快訊

花蓮大地震後「位移」…玉山也長高？這裡抬升45.1公分

桌球／與江宏傑和解無用！福原愛「奧運球評」工作遭另一女神取代

康老師愛貓「妞妞」現身！天王星拆除停工…現場播貓叫聲誘捕

終端需求緩 去年製造業固定資產增購1.7兆年減23.7%

中央社／ 台北10日電

全球終端需求走緩，經濟部統計處今天公布112年第4季製造業國內固定資產增購為新台幣4287億元，年減37.2%，占比最大的電子零組件業增購年減54.2%，主因為半導體業者設備投資持續緊縮。累計112年全年增購1兆7314億元，年減23.7%。

按固定資產型態區分，112年第4季以機械及雜項設備增購占76.0%最多，年減43.3%；其次為房屋及營建工程占23.0%，年減5.8%。

進一步觀察各行業別，電子零組件業第4季固定資產增購2283億元，占製造業53.2%，居各業之冠，年減54.2%。統計處分析，終端電子產品消費動能疲弱，半導體業者設備投資續呈緊縮，加以111年同期比較基期偏高所致。

化學材料業增購299億元，年減4.9%，主因111年同期部分電子用化學品廠商配合半導體客戶需求擴建廠房及產線，基期較高，此外，部分業者布建循環經濟工程已進入後期，資本支出相對減緩。

電腦電子產品及光學製品業增購156億元，年減1.1%，統計處表示，部分業者廠房及產線陸續完工投產所致，但為因應人工智慧及雲端資訊服務需求成長，相關供應鏈廠商持續布建產能，抵銷部分減幅。

傳統產業方面，石油及煤製品、金屬製品以及機械設備業依序增購244億元、170億元、132億元，其中因國營事業重大建設加速推進，加上業者持續進行製程改善相關投資，推升石油及煤製品增購金額年增68.1%

營收方面，112年第4季製造業營業收入8兆1259億元，季增2.3%，年減6.3%，原因為終端消費動能仍顯疲弱，產業鏈持續庫存調整。累計112年全年營收為30兆8508億元，年減11.3%。

展望未來，統計處表示，隨高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，廠商為維持技術領先優勢，可望帶動相關供應鏈投資，以及企業因應淨零及數位自動化轉型趨勢，持續投入製程升級及改善，可望支撐製造業投資動能，但全球景氣回升步調尚緩，企業資本支出態度仍偏審慎。

製造業

延伸閱讀

陸進博會 參展企業逾600家

日經：AI熱潮下 微軟將投資930億建置日本資料中心

何為通用人工智慧？馬斯克稱2年內「比人更聰明」 警告陸車企橫掃全球

與時俱進—臺大進修推廣學院引領AI時代，推出資訊科技系列課程！

相關新聞

創新高！4月工作機會110.6萬個 連續14個月缺工逾百萬人

大缺工浪潮持續！根據104人力銀行10日發布的最新調查顯示，4月全站工作機會數110.6萬個，再攀歷史新高，同時也是自2...

電價漲！上班族前五大招節電省錢大作戰 平均月省3899元

正值高物價時代，政府4月起全面調漲電價，根據yes123求職網「上班族吃住開銷與電價衝擊調查」發現，45%企業表示電價漲...

92%薪水不夠用！七成近一年外食費增加 外食費平均這麼多

通膨時代外食與房租這兩大固定生活支出增加，是否造成上班族沉重經濟壓力？雖然央行升息「抗通膨」，不過是否也造成租金跟著轉嫁...

房東漲電價怎麼辦？ 官方：這情況房客可拒付並申訴

台電公布自4月1日起調漲電價，夏月最高級距金額由每度7.69元調漲至8.46元，非夏季則由每度6.03元調漲至6.63元...

再見了諾魯快樂島 陳冲：外交、金融、卡位戰雲密布

南太平洋島國諾魯年初與我國斷交，行政院前院長、新世代金融基金會陳冲表示，快樂島，講的不是寶島台灣，而是南太平洋的島國諾魯...

世界鋼鐵協會：2024年整體需求將較2023年增加3,010萬噸 增幅1.7%

世界鋼鐵協會理事會9日於英國倫敦發布短期需求預測(SRO)，全球經濟展韌性，高利率環境已近尾聲，預期製造業將帶頭復甦，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。