日銷逾500杯！序序茶插旗勤美商圈瞄準年輕女性客層

「TEA TOP第一味」連鎖手搖飲再創全新品牌「序序茶紅茶莊園」，全台首店進駐台中逢甲商圈，單日平均售出逾500杯，位於勤美商圈的第二店今(9)日開幕，並預告第三店將進駐一中商圈，搶攻年輕女性客層。

以「TEA TOP第一味」聞名的珍鼎記茶飲集團，目前旗下品牌包括「TEA TOP第一味」，全台有165家分店，並在美國、澳洲及香港擁有13家分店；「序序茶」現有2家分店，另外還有「百年長順」茶廠、「TEA STRUCK」伴手禮、「茶2指」茶業故事館等。

「序序茶紅茶莊園」源自台中，以紅茶專賣為主打品牌，擁有百年長順茶廠的深厚底蘊，並自營「紅茶製研所」，堅持嚴選頂級茶葉，實踐自產自銷的理念，打造出絕佳品質的紅茶。

身為長順茶廠第四代經營者、「TEA TOP第一味」執行長楊國珍表示，創業以來一貫的信念，就是堅持嚴選頂級茶葉，實踐自產自銷的理念，打造出絕佳品質的紅茶。

「序序茶」進駐台中人潮熱絡的勤美商圈，除了延續門市空間上的設計，柔和的大地棕色加上沉穩的黑色，以適度的白來平衡調和，運用銅製軟件點綴，輔佐西洋棋元素，使整體空間視覺充滿英倫歐式風格的異國感受。

除了優質的服務，更引進最新科技，打造自動智慧調製系統，讓消費者無需長時間等待，只需短短幾秒，即可品嚐到一杯完美的紅茶，這不僅提高了效率，同時也使品茶體驗更加便捷和時尚。

「序序茶」開幕期間不僅提供三重優惠，4月10日起推出季節限定新品「皇家紅茶」，這款清爽順口的紅茶不加糖卻同樣美味，入口不帶苦澀，而是展現出紅茶獨有的溫潤口感。

「序序茶」歡慶開幕好禮三重送，第一重4月11日至19好茶折10元，追蹤序序茶IG或FB，任一飲品現折10元；第二重4月11日至12日好茶買一送一；第三重4月18日至19日免費續好茶，限量100杯。 「序序茶」進駐勤美商圈，整體空間視覺充滿英倫歐式風格的異國感受。記者宋健生/攝影 「序序茶紅茶莊園」位於勤美商圈的第二店今(9)日開幕，吸引排隊人潮。記者宋健生/攝影

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