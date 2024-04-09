長佳智能主動脈症候群檢測 獲美國FDA醫療器材核准函
長佳智能（6841）9日宣布，收到美國食品藥物管理局（FDA）有關「急性主動脈症候群檢測系統」之醫療器材核准函，總計長佳智能至今已獲得14項台灣食品藥物管署（TFDA）、10項美國FDA與八項其他國家，總計32項醫材上市許可。
長佳智能表示，該公司開發的「急性主動脈症候群檢測系統」為一種電腦輔助分流和通知軟體（CADt, Computer-aided triage and notification software），採用人工智慧演算法、及閉鎖式深度學習技術分析胸腔電腦斷層血管的影像，以判別病患是否為主動脈剝離或主動脈壁內血腫，若分析結果認為事實，系統將會發出警示通知醫護人員優先以人工重新判讀血管影像、將工作序列重新排序或進行工作分流。
長佳智能今年前三月營收合計5,287萬元，已超越去年前三季合計營收4,770萬元，且月營收近12個月共五次創歷史新高，月營收年增率連續九個月超過10%，無論在新產品研發上或營收上，長佳智能今年都表現亮眼。
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