403花蓮大地震 中央災害應變中心：10人死亡、12人失聯

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中央災害應變中心今（6）日指出，403花蓮大地震，截至6日9時止計10人死亡、1,135人受傷、637人留置及12人失聯，失聯民眾正由搜救人員持續搜救當中。

中央災害應變中心指揮官、內政部長林右昌今上午召開第十次工作會報，針對無法居住之房屋及人員撤離等事項，提出六點指示。

一、地方政府已陸續開始拆除因地震破壞或傾斜無法居住之房屋，拆除期間所尋獲之貴重或具紀念性物品，宜妥善分類保存，以免日後產生紛爭，另所產生之大量廢棄物，考量昨日晚間有降雨，請醫衛環保組針對災區之防疫及消毒措施提供必要協助。

二、交通部（公路局）已搶通台8線九曲洞隧道以東等路段，另天祥以西路段在巡查排除零星落石，安全無虞前提下，預計將於今（6）日上午10點左右護送小型車下山，隨後進行天祥地區留置民眾撤離工作，請警政署落實下山民眾道路安全措施，並配合當地旅宿業掌握下山人數，包含車號及民眾姓名，如現場警力不足，請警政署考量調派中部保安警力支援協助疏散撤離事宜。天候允許下，將邀集相關單位共同研商調派人力及車輛撤離留置天祥地區民眾事宜，並盡量於今日完成撤離作業。

三、收容所有民眾反應，媒體記者任意進入收容所拍攝及採訪行為影響收容民眾之生活、侵犯隱私，亦可能干擾收容所運作，請收容安置組指導地方政府謹慎處理收容所採訪媒體記者接待事宜，避免影響整體收容安置工作。

四、請衛福部持續協助受傷民眾就醫，針對收容民眾提供心理諮商與輔導，並協助地方政府針對房屋毀損民眾提供短、長期安置之規劃。行政院業已公布超過30項0403花蓮震災災害救(協)助措施，請行政院新聞傳播處加強宣導，媒體朋友亦請多多報導，使民眾廣為獲知政府所提供相關救(協)助措施，各權責單位應建立單一窗口及電話，專人處置民眾救(協)助事宜。

五、東半部及中部山區已陸續有降雨，可能導致山崩、落石、土石流等災害，請交通工程組及農林漁牧組落實雨量監控，並視需要啟動相關應變機制，避免發生二次災害。

六、本人代表總統及院長感謝各部會協助本次救援任務，現場搶修搜救同仁亦請留意自身安全。請蕭署長檢視各功能分組是否有需檢討改進之處，並利用本次災害檢視相關作業程序期持續精進，彙整第一線搜救人員回傳資料及表單後逐項檢視有需修正事項，後續由指揮官主持檢討會議，屆時將請各部會研提修正檢討建議，並納入今年921國家防災日大規模震災動員演練驗證項目。

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